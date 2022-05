07:48 Gubernator obwodu biełgorodzkiego: Ukraina ostrzelała rosyjską wieś

Wiaczesław Gładkow, gubernator obwodu biełgorodzkiego, na swoim kanale w serwisie Telegram napisał, że w wyniku ostrzału przez Ukrainę wsi Sereda na ukraińsko-rosyjskim pograniczu, ranny został jeden cywil. Szczegółowe informacje na temat ostrzału wsi położonej w rejonie szebekińskim mają zostać podane później.



07:24 W ciągu doby ukraińska armia zestrzeliła osiem celów powietrznych

Wśród zniszczonych celów ma być m.in. rosyjski myśliwiec zestrzelony nad obwodem charkowskim. Jednocześnie ukraińskie siły powietrzne miały zniszczyć m.in. 10 rosyjskich bojowych wozów piechoty.



07:15 Zełenski: Uzbrajanie Ukrainy to przeciwdziałanie głodowi na świecie

- Dziś wspieranie Ukrainy - w szczególności poprzez dostarczanie jej broni - oznacza przeciwdziałanie głodowi na świecie. Im szybciej wyzwolimy naszą ziemię i zapewnimy bezpieczeństwo Ukrainie, tym szybciej na rynku żywności wrócimy do stanu normalności - oświadczył w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Według Zełenskiego coraz więcej krajów na świecie zdaje sobie sprawę, ze Rosja, blokując Morze Czarne i kontynuując wojnę, naraża dziesiątki krajów na ryzyko kryzysu cenowego na rynku żywnościowym a nawet głodu.



07:13 Uderzenie rakietowe w obwodzie lwowskim

Szef administracji obwodu lwowskiego Maksym Kozycki podał w mediach społecznościowych, że ok. godz. 4:30 "doszło do uderzenia rakietowego na jeden z obiektów infrastruktury wojskowej". Jak dotąd nie ma informacji o zabitych i rannych - dodał.

07:12 Zespół Kalush Orchestra, który wygrał Eurowizję, wraca na Ukrainę

- Trudno powiedzieć co dokładnie zrobię, ponieważ po raz pierwszy wygrałem Eurowizję, ale, jak wszyscy Ukraińcy, jesteśmy gotowi walczyć tak bardzo, jak możemy i robić to do końca - zadeklarował lider zespołu, Ołeh Psiuk.

07:07 Alarmy przeciwlotnicze na południu Ukrainy

W obwodach odeskim i mikołajowskim na Ukrainie ogłoszono alarmy przeciwlotnicze - podaje Suspilne.

06:47 Kułeba: Ukraina nie pozwoli, by dyplomacja przedłużała cierpienie jej obywateli

Szef MSZ Ukrainy, Dmytro Kułeba, w rozmowie z niemieckim dziennikiem "Bild" stwierdził, że ukraiński resort spraw zagranicznych nie pozwoli stronie rosyjskiej, pod przykrywką rozmów dyplomatycznych, przedłużyć cierpienia Ukraińców. Kułeba wyraził sceptycyzm co do możliwości porozumienia ws. zawieszenia broni na Ukrainie. - Nie ma niczego złego w zawieszeniu broni, jeśli jest to pierwszy krok w stronę decyzji, które sprawią, że terytorium Ukrainy zostanie wyzwolone - powiedział. Jak dodał strona ukraińska jest gotowa na działania dyplomatyczne mające zakończyć wojnę, ale "nie pozwoli, aby dyplomacja po prostu przedłużyła cierpienie i tylko opóźniła kolejną fazę wojny".



06:36 W ciągu doby Ukraińcy odparli w Donbasie 12 ataków Rosjan

W czasie odpierania rosyjskich ataków w Donbasie zniszczonych zostało osiem czołgów, pięć systemów artyleryjskich, dziewięć bojowych wozów piechoty i pięć innego rodzaju pojazdów.



06:30 Rosjanie chcą odciąć obwód ługański od reszty Ukrainy

- Przygotowujemy się do dwóch dużych ataków raszystów na Siewierodonieck i natarcia na drogę Lisiczańsk-Bachmut (...) - oświadczył na swoim kanale w serwisie Telegram gubernator obwodu ługańskiego, Serhij Haidai. Haidai wyjaśnił, że Rosjanie chcą przeciąć drogę Lisiczańsk Bachmut, aby odciąć obwód ługański od innych obwodów i zamknąć cały obwód w okrążeniu. Ze słów Haidaia wynika też, że Rosjanie zamierzają podjąć kolejną próbę przekroczenia Dońca Siewierskiego w rejonie Biłohorówki i próbują postawić kolejny most pontonowy. - Niektórzy idioci zrozumieli, dlaczego zostali tu wysłani i cały batalion odmówił natarcia. Ale "świeży rekruci" dotrą szybko. 2 500 jednostek ciężkiego sprzętu już do nas zmierza z wcześniej okupowanych terytoriów - powiedział gubernator obwodu ługańskiego. W obwodzie ługańskim ma nadal przebywać ponad 40 tys. cywilów, którzy odmówili ewakuacji.



06:24 Ukraina wygrała tegoroczną Eurowizję

Wygrana zespołu Kalush Orchestra oznacza, że kolejny finał Eurowizji odbędzie się na Ukrainie. W głosowaniu jury i widzów zespół Kalush Orchestra zdobył 631 punktów i wyprzedził uczestników z Wielkiej Brytanii (466 punktów) i Hiszpanii (459 punktów). Kalush Orchestra wystartowała w Eurowizji z piosenką "Stefania". Po finałowym występie członkowie zespołu apelowali do świata o pomoc w ocaleniu obrońców zakładów Azowstal w Mariupolu. To trzecie zwycięstwo Ukrainy w Eurowizji - wcześniejsze tryumfy miały miejsce w 2004 i 2016 roku.