Stefanczuk stwierdził, że koszty wojny mogą zostać zwrócone Ukrainie poprzez przekazanie jej zajętych rosyjskich aktywów.



Przewodniczący Rady Najwyższej mówił, że ukraiński rząd robi obecnie wiele na szczeblu międzynarodowym, zwłaszcza we współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym, by dowieść rosyjskich zbrodni wojennych popełnionych w trakcie agresji wojskowej, która doprowadziła do ludobójstwa na Ukraińcach.

Jednocześnie Stefanczuk podkreślił, że ważne jest oszacowanie wartości zniszczeń dokonanych przez Rosję i dodał, że część tych zniszczeń została już udokumentowana.



- Z tego co wiem każdy może poinformować o swojej własności uszkodzonej lub zniszczonej w wyniku agresji militarnej Federacji Rosyjskiej, przez aplikację Diia. Następnie wartość zniszczeń zostanie oszacowana. Rachunek zostanie wystawiony i przedstawiony Rosji - zapowiedział przewodniczący Rady Najwyższej.

Będziemy nadal domagać się, by te aktywa zostały użyte do pokrycia kosztów zniszczeń spowodowanych na Ukrainie przez Federację Rosyjską Rusłan Stefanczuk.

Stefanczuk mówił też, że Rada Najwyższa sformułowała liczne apele do społeczności międzynarodowej, aby ta zadbała o interesy Ukrainy poprzez zapewnienie płatności reparacji przez Rosję z wykorzystaniem zajętych rosyjskich aktywów.



- Będziemy nadal domagać się, by te aktywa zostały użyte do pokrycia kosztów zniszczeń spowodowanych na Ukrainie przez Federację Rosyjską. Jeśli orzeczenie w tej sprawie wyda Międzynarodowy Trybunał Karny, nie będziemy potrzebować zgody Rosji. Aktywa zostaną po prostu zajęte i przeznaczone na pokrycie strat Ukrainy - stwierdził przewodniczący Rady Najwyższej.

Stefanczuk mówił też, że ukraiński parlament dysponuje czterema zastępczymi miejscami, w których może obradować, gdyby główna siedziba parlamentu w Kijowie została zniszczona w wyniku rosyjskiego ataku - dwoma w Kijowie i dwoma poza stolicą kraju.