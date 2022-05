To ósmy tytuł mistrza dla Lecha, pierwszy od roku 2015. Tamten triumf i dzisiejszy łączy osoba trenera Macieja Skorży i jednego zawodnika - Dawida Kownackiego. Trener od tamtej pory pracował w Pogoni i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a do Poznania wrócił przed rokiem. Kownacki grał w Sampdorii i Fortunie Dusseldorf. Gdyby szło mu zgodnie z oczekiwaniami, jego i pracodawców, to do Lecha by nie wrócił. Ale podjął taką decyzję i ma teraz powody do radości.