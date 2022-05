Nietypowy lot śledziły w sobotę na portalu FlightRadar24 tysiące internautów. Samolot wystartował z Poznania i skierował się na zachód. W okolicy Gorzowa Wielkopolskiego pilot skręcił w kierunku północno-wschodnim i tak manewrował maszyną, że z trasy samolotu powstał napis o treści "Make beer, not war" (róbcie piwo, nie wojnę) oraz symbol serca.

Lot trwał blisko cztery godziny. Gdy pilot skończył "pisanie" swej wiadomości, maszyna wróciła do Poznania.

Hasło "make beer, not war" nawiązuje do sloganu "make love, not war", co oznacza "czyńcie miłość, nie wojnę". Ten antywojenny slogan został spopularyzowany w okresie wojny wietnamskiej.

Wojna na Ukrainie trwa od ponad jedenastu tygodni. Wojska rosyjskie rozpoczęły inwazję 24 lutego od północy, z południa i ze wschodu. W związku z agresją na Ukrainę szereg państw i organizacji międzynarodowych nałożyło sankcje na Rosję, jej władze, rosyjskich oligarchów oraz rosyjskie przedsiębiorstwa.