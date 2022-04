05:00 Sekretarz skarbu USA, Janet Yellen, zaapelowała, by Rosja została usunięta z grupy G-20

Yellen ostrzegła, że USA będą bojkotować te spotkania G20, na których będą obecni przedstawiciele Rosji.



04:56 Zełenski do Rosjan: Lepiej zaprotestować przeciw wojnie i ponieść konsekwencje, niż do końca życia być zrównywanym z nazistami

- Zabici Ukraińcy i Ukrainki w Buczy, w Irpieniu, w innych miastach, do których weszli Rosjanie, to ostatni argument dla każdego obywatela Rosji, by zdecydował czy jest za wojną, czy za pokojem - mówił w najnowszym wystąpieniu prezydent Ukrainy.

04:30 Ukraińska armia w ciągu doby strąciła trzy cele powietrzne nad Ukrainą

6 kwietnia ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła rakietę manewrującą, bezzałogowy statek powietrzny i samolot Su-34 - wynika z komunikatu Dowództwa Sił Powietrznych ukraińskiej armii na Facebooku.



04:26 Zgromadzenie Ogólne ONZ zagłosuje dziś nad usunięciem Rosji z Rady Praw Człowieka ONZ

Inicjatorem głosowania są Stany Zjednoczone, które przedstawiły taki wniosek w reakcji na masakrę cywilów, jakiej rosyjska armia dopuściła się w Buczy.



04:22 Zełenski: Ile jeszcze czasu będzie mieć Rosja na zabijanie Ukraińców, zanim nałożycie sankcje na rosyjską ropę i gaz?

W swoim najnowszym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, apelował do polityków Zachodu, aby ci szybciej decydowali się na sankcje obejmujące rosyjską ropę i gaz oraz oznaczające całkowite odcięcie rosyjskich banków od międzynarodowego systemu finansowego. - Jedyne pytanie brzmi: ile czasu będzie mieć jeszcze rosyjska armia, by zabijać Ukraińców i Ukrainki, aby określeni politycy - a wiemy kim oni są - znaleźli w sobie determinację - mówił Zełenski.