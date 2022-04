Antony Blinken zapewnił, że Stany Zjednoczone chcą, aby wojna "zakończyła się tak szybko, jak to możliwe".

- Spójrzmy na to z perspektywy czasu: Na każdy rosyjski czołg na Ukrainie, Stany Zjednoczone oraz inni sojusznicy i partnerzy dostarczyli lub wkrótce dostarczą 10 systemów przeciwpancernych - 10 na każdy rosyjski czołg - powiedział Blinken.

"Jeśli więc chodzi o to, czego potrzebują, aby działać szybko i skutecznie, aby poradzić sobie z samolotami, które strzelają do nich z nieba, z czołgami, które próbują zniszczyć ich miasta z ziemi, mają narzędzia, których potrzebują, będą je nadal dostawać, a my będziemy to wspierać - zapewnił.