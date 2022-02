04:28 Najnowsze doniesienia z Ukrainy można znaleźć tutaj:

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą Od 24 lutego trwa agresja Rosji na Ukrainę. Rosjanie mieli wysadzić w powietrze gazociąg w pobliżu Charkowa.

03:32 Kończymy relację

O dalszym rozwoju sytuacji na Ukrainie będziemy informować od rana.

03:30 Składowisko odpadów radioaktywnych trafione pociskami

Rosyjskie pociski trafiły w składowisko odpadów radioaktywnych kijowskiego przedsiębiorstwa. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych oświadczyła, że budynek i zbiorniki pozostały nietknięte. "Trafili w ogrodzenie" - przekazano. Nie doszło do rozhermetyzowania pojemników.

03:23 Kumoch: Polski ambasador i dyplomaci są w Kijowie

Polska jest jednym z tych krajów, które w atakowanym z powietrza i oblężonym Kijowie ma ambasadora i dyplomatów. To ludzie, którzy pozostali tam na ochotnika - podkreślił w mediach społecznościowych szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Jakub Kumoch.

03:07 Brytyjski wywiad: Wojska rosyjskie napotykają silny opór

Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało analizę aktualnej sytuacji na Ukrainie. Według tego źródła, wojska rosyjskie nie czynią planowanych przez siebie postępów, zmagają się z problemami logistycznymi oraz napotykają na silny opór Ukraińców. "Siły rosyjskie ponoszą straty w ludziach, a pewna liczba żołnierzy dostała się do niewoli" - czytamy.

02:32 ONZ: Na Ukrainie zginęło co najmniej 64 cywilów

Z powodu zniszczenia infrastruktury cywilnej setki tysięcy osób na Ukrainie nie mają dostępu do prądu lub wody.

02:15 Ciężki ostrzał Charkowa

Kilka godzin trwał ciężki ostrzał Charkowa.

Około godziny 1 w nocy Państwowa Służba Łączności Specjalnej i Ochrony Informacji Ukrainy powiadomiła, że "udało się odeprzeć atak w Charkowie, miasto jest pod kontrolą Ukrainy. Wiele rosyjskich pojazdów zostało zniszczonych, w tym czołgi i pojazdy opancerzone. Są zniszczenia w mieście i ofiary".

01:36 Antonov: Pożar pod Kijowem to katastrofa ekologiczna

Szefowa władz Wasylkowa potwierdziła, że na skutek rosyjskiego ostrzału płonie lokalna baza paliw. Przedsiębiorstwo Antonov oceniło, że "to katastrofa ekologiczna nie tylko dla Ukrainy, ale dla całej Europy". W związku z pożarem ukraińskie służby wezwały mieszkańców do zamknięcia okien ostrzegając, że dym i szkodliwe produkty spalania mogą przemieścić się w każdą stronę, ponieważ wiatr nieustannie zmienia kierunek.

01:28 Rosja zamyka przestrzeń powietrzną dla samolotów z Litwy, Łotwy, Estonii i Słowenii

Federalna Agencja Transportu Lotniczego Rosji (Rosawiacja) przekazała, że krok został podjęty w odwecie za zamknięcie przez te państwa przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów. Wcześniej rosyjska agencja - wskazując na ten sam powód decyzji - informowała również o zamknięciu rosyjskiej przestrzeni powietrznej dla samolotów z Rumunii, Bułgarii, Polski i Czech.

01:19 Premier Ukrainy dziękuje za zapowiedź sankcji na Rosję

Szef ukraińskiego rządu Denys Szmyhal wyraził wdzięczność wobec USA, Francji, Niemiec, Włoch, Kanady i Wielkiej Brytanii za zapowiedzianą m.in. przez szefową KE i Biały Dom gotowość do odcięcia pewnych rosyjskich banków od systemu SWIFT i do "sparaliżowania aktywów" rosyjskiego banku centralnego.

01:05 Atak wojsk rosyjskich pod Kijowem, płoną zbiorniki z paliwem

Ok. północy czasu polskiego w Kijowie słychać było dwie potężne eksplozje. Do wybuchów doszło ok. 30 km od centrum stolicy Ukrainy - podał korespondent CNN. Jak wskazują relacje w mediach społecznościowych, wojska rosyjskie zaatakowały cele w pobliżu miejscowości Wasylków, gdzie znajduje się lotnisko i baza Sił Powietrznych Ukrainy. Z nagrań wynika, że po ataku płoną zbiorniki z paliwem.

00:44 Pod Kijowem miał zginąć czeczeński generał

W rejonie Hostomla (obwód kijowski) wojska ukraińskie stoczyły zwycięską walkę ze specjalnym oddziałem czeczeńskiej Rosgwardii - podała agencja Interfax-Ukraina zaznaczając, że potwierdziła swe informacje w MON Ukrainy. Według doniesień, w walkach o pobliskie lotnisko zginął gen. Magomed Tuszajew, dowódca 141. Pułku Zmotoryzowanego Czeczeńskiej Gwardii Narodowej. Agencja podaje, że informację o śmierci dowódcy potwierdził jeden z pojmanych przez wojska ukraińskie członków oddziału. Tuszajew to zaufany współpracownik czeczeńskiego przywódcy Ramzana Kadyrowa - sojusznika Władimira Putina.

Rosyjska agencja RIA Nowosti podała, że Kadyrow zdementował doniesienia o śmierci Tuszajewa.

00:15 Musk odpowiada władzom Ukrainy ws. Starlink

Z apelem o umożliwienie korzystania ze Starlink zwrócił się do Muska wicepremier Ukrainy i minister cyfrowej transformacji Mychajło Fedorow.

Czytaj więcej Telekomunikacja Elon Musk uruchamia satelitarny internet na Ukrainie. Na prośbę wicepremiera Od dziś na Ukrainie można korzystać z satelitarnego dostępu do internetu w sieci Starlink, której twórcą jest Elon Musk. Miliarder poinformował o tym na Twitterze.

23:16 Niektóre rosyjskie banki zostaną odłączone od systemu SWIFT

KE, USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy i Kanada ogłosiły, że pewne rosyjskie banki zostaną odłączone od systemu SWIFT.

O decyzji poinformowała w oświadczeniu szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Czytaj więcej Polityka Odcięcie rosyjskich banków od systemu SWIFT. Jest porozumienie UE, USA i Wielkiej Brytanii - Jesteśmy zdecydowani, by w dalszym ciągu obciążać Rosję ogromnymi kosztami, które odizolują Rosję od międzynarodowego systemu finansowego i naszych gospodarek - powiedziała szefowa KE, ogłaszając, że zaproponuje przywódcom państw UE usunięcie pewnej liczby rosyjskich banków z systemu SWIFT.

23:08 Desant wojsk rosyjskich - brak potwierdzenia

Wcześniejsze doniesienia o desancie wojsk rosyjskich w rejonie Kijowa lub w jednej z dzielnic miasta nie zostały jak dotąd potwierdzone.

22:55 Premier Grecji: W rosyjskich nalotach na Ukrainie zginęli cywile

Szef greckiego rządu Kiriakos Mitsotakis poinformował, że dziś w rosyjskich nalotach w pobliżu Mariupola zginęło "10 niewinnych cywilów greckiego pochodzenia". "Natychmiast przerwać bombardowanie!" - wezwał premier Grecji we wpisie w mediach społecznościowych.

22:44 Doniesienia o desancie wojsk rosyjskich pod Kijowem

Nexta informuje, że w pobliżu Kijowa trwa desant wojsk rosyjskich.

22:32 Mer Kijowa: Rosjanie ostrzeliwują dzielnice mieszkalne. Zginęło dziecko

Od rozpoczęcia przez Rosję ataku w Kijowie zginęło 6 cywilów, a 25 zostało rannych. Wśród ofiar i rannych są dzieci - przekazał mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wojna na Ukrainie. Kliczko informuje o śmierci cywilów. W Kijowie zginęło dziecko - Sytuacja w Kijowie jest napięta. Wojska rosyjskie nie przebiły się, ale w mieście działają grupy dywersyjne - przekazał mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. Poinformował, że siły rosyjskie ostrzeliwują dzielnice mieszkalne, a na skutek tych działań zginęło m.in. dziecko.

22:22 Kolejne kraje wprowadzają zakaz lotów dla rosyjskich samolotów

Litwa, Łotwa i Estonia zdecydowały o zamknięciu swej przestrzeni powietrznej dla rosyjskich przewoźników - podała agencja AP. Podobne decyzje podjęły wcześniej inne państwa, co obrazuje grafika przygotowana przez zajmujący się monitorowaniem lotów serwis FlightRadar24.

21:56 Tel Awiw: Tysiące protestują przeciw inwazji na Ukrainę

Tysiące osób zgromadziły się w Tel Awiwie, by zaprotestować przeciwko inwazji Rosji na Ukrainę. Założyciel organizacji "Przyjaciele Ukrainy", Wiaczesław Feldman, powiedział "The Times of Israel", że demonstranci chcą "zatrzymania wojny" oraz wzywają władze Izraela do aktywniejszych działań w związku z kryzysem. - Chcemy, by Izrael wybrał. Pomoc humanitarna jest dobra, ale Ukraina potrzebuje broni - dodał.

21:34 AFP: Francja dostarczy więcej sprzętu wojskowego na Ukrainę

Powołując się na kancelarię prezydenta Macrona agencja AFP informuje, że Francja dostarczy więcej sprzętu wojskowego na Ukrainę i zaostrzy sankcje wobec Rosji.

21:27 Zełenski prosił Izrael o mediację. Minister potwierdza

Minister spraw wewnętrznych Izraela Ajjelet Szaked potwierdziła, że podczas wczorajszej rozmowy z premierem Naftalim Bennettem ze strony prezydenta Wołodymyra Zełenskiego padła prośba o mediację Izraela między Ukrainą i Rosją. - Wniosek wpłynął. Sprawa jest rozwiązywana. Nie ma potrzeby nic więcej mówić - powiedziała minister w rozmowie ze stacją Keszet 12.

21:17 Johnson i Zełenski: Rosję trzeba odizolować dyplomatycznie i finansowo

Downing Street przekazało, że premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Z komunikatu wynika, że obaj przywódcy zgodzili się, że istnieje potrzeba "całkowitej izolacji Rosji, dyplomatycznej i finansowej". W rozmowie szef brytyjskiego rządu wyraził też uznanie dla "niezwykłego bohaterstwa narodu ukraińskiego".

21:13 Antywojenne protesty w Rosji. Ponad 3 tys. zatrzymanych

Według rosyjskiej grupy monitorującej prawa człowieka, OVD-Info, w ciągu ostatnich trzech dni w Rosji zatrzymano co najmniej 3 052 osoby za udział w antywojennych protestach. Według tego źródła, dziś na terenie 34 miast zatrzymano 467 osób.

21:04 Ukraina zamyka przejścia graniczne z Rosją i Białorusią

- Rząd zdecydował o czasowym zamknięciu punktów kontrolnych na granicy państwowej z Rosją i Białorusią - powiedział premier Ukrainy Denys Szmyhal, cytowany przez agencję Unian. Szef rządu zapewnił, że obywatele Ukrainy przebywający w tych krajach będą mogli wrócić do ojczyzny. Zaapelował do Ukraińców o powrót do kraju.

20:56 Roman Abramowicz nie będzie już szefował Chelsea Londyn

Właściciel Chelsea Roman Abramowicz niespodziewanie przekazał specjalnej fundacji „zarządzanie i opiekę” nad klubem Premier League.

20:53 Żaryn: Polska nie zapomina o pomocy dla Ukrainy

Służby medyczne uruchamiają pociąg dla rannych, którzy ucierpieli w wyniki działań wojennych Rosji przeciwko Ukrainie - przekazał rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

20:45 Kwestia członkostwa Ukrainy w UE. Zełenski dziękuje Dudzie

"Polska opowiada się za ekspresową ścieżką członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Status kandydata powinien być udzielony natychmiast, a rozmowy o członkostwie rozpoczęte niezwłocznie po tym. Ukraina ma mieć też dostęp do środków z UE na odbudowę. To się Ukrainie należy" - oświadczył prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że w rozmowie telefonicznej podziękował polskiemu prezydentowi za jego osobiste wsparcie sprawy członkostwa Ukrainy w UE. "Nieoceniona jest też konkretna, codzienna pomoc Polski dla naszego kraju" - podkreślił.

20:31 Polska zwołuje nadzwyczajne posiedzenie OBWE

Polska, która od stycznia objęła rotacyjne przewodnictwo w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy z Europie, zwołuje na niedzielę nadzwyczajne posiedzenie OBWE. Temat rozmów ma być agresja Rosji na Ukrainę - poinformowano na profilu organizacji w mediach społecznościowych.

20:24 Scholz: Ukraina otrzyma od Niemiec broń

Naszym obowiązkiem jest wspieranie Ukrainy w obronie przed najeźdźczą armią Putina - oświadczył kanclerz Niemiec Olaf Scholz. "Dlatego dostarczymy naszym przyjaciołom na Ukrainie 1000 sztuk broni przeciwpancernej i 500 pocisków Stinger" - zadeklarował. "Oby tak dalej, kanclerzu Scholz! Koalicja antywojenna w akcji" - skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. FIM-92 Stinger to przenośny, ręcznie odpalany, naprowadzany na podczerwień pocisk kierowany ziemia-powietrze.

Czytaj więcej Polityka Niemcy jednak przekażą Ukrainie broń. Zełenski: Oby tak dalej, kanclerzu Scholz Niemcy przekażą Ukrainie 1000 sztuk broni przeciwpancernej i 500 pocisków Stinger - oświadczył kanclerz Olaf Scholz. Zmianę dotychczasowej polityki Niemiec w tym względzie z zadowoleniem przyjął prezydent Wołodymyr Zełenski.

20:19 Rosja ograniczyła obywatelom dostęp do Twittera

Serwis społecznościowy potwierdził, że nie działa lub dostęp do niego jest utrudniony w niektórych częściach Rosji.

20:12 Lewandowski z opaską w ukraińskich barwach

Podczas meczu piłki nożnej niemieckiej Bundesligi pomiędzy Eintrachtem Frankfurt i Bayernem Monachium Robert Lewandowski założył opaskę kapitana w ukraińskich barwach narodowych.

Robert Lewandowski PAP/EPA/RONALD WITTEK

20:11 Duńscy dziennikarze ostrzelani, są ranni

Współpracownicy duńskiego dziennika "Ekstra Bladet" zostali ostrzelani na Ukrainie. Dziennikarz i fotoreporter zostali ranni, jeden był operowany. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Gazeta przekazała, że dziennikarze mają być ewakuowani, gdy będzie to możliwe.

20:00 USA i Kanada bojkotują rosyjską wódkę

Sklepy i restauracje coraz liczniej decydują się w USA i Kanadzie na wycofanie ze sprzedaży rosyjskiej wódki i innych alkoholi w ramach protestu przeciwko agresji Rosji.

19:52 Niemcy zgodzą się na sankcje na Rosję? Müller: Kanclerz nie odpowiedział

Podczas rozmów z premierem Morawieckim w Berlinie kanclerz Niemiec Olaf Scholz nie odpowiedział, czy zgadza się na postulowany przez Polskę pakiet sankcji wobec Rosji, m.in. odcięcie tego kraju od systemu SWIFT, zamknięcie Nord Stream 1 i Nord Stream 2 oraz zamknięcie możliwości dostaw gazu, ropy oraz węgla z terenu Rosji do Europy. - Kanclerz właściwie do żadnego wprost elementu się nie odniósł - przekazał rzecznik rządu Piotr Müller.

Czytaj więcej Polityka Polska chce pakietu sankcji na Rosję. "Kanclerz Niemiec niestety nie odpowiedział" - Żadna deklaracja w zakresie pomocy militarnej rozumianej jako bezpośrednie dostarczenie broni na teren Ukrainy nie padła - powiedział rzecznik rządu, odnosząc się do stanowiska kanclerza Niemiec Olafa Scholza, który rozmawiał w Berlinie z premierem Mateuszem Morawieckim.

19:51 Rosjanie wysadzili tamę blokującą przepływ wody na Krym

Rosyjskie wojsko wysadziło tamę, która blokowała przepływ wody z Dniepru do zagarniętego przez Rosję osiem lat temu Krymu.

Czytaj więcej Biznes Rosjanie wysadzili tamę, woda popłynęła na Krym Rosyjskie wojsko wysadziło tamę, która blokowała przepływ wody z Dniepru do zagarniętego przez Rosję osiem lat temu Krymu.

19:48 Prezydent Zełenski: będziemy walczyć aż do wyzwolenia

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył w sobotę, że Ukraina będzie walczyć z agresorem tak długo, jak długo będzie to potrzebne, by wyzwolić kraj.

19:37 USA udzielą kolejnego wsparcia finansowego Ukrainie

Stany Zjednoczone przekażą dodatkowe 350 mln dolarów natychmiastowej pomocy wojskowej Ukrainie – ogłosił Sekretarz Stanu Antony Blinken.

Czytaj więcej Finanse USA przekażą kolejną pomoc finansową Ukrainie Stany Zjednoczone udzielą dodatkowych 350 mln dolarów natychmiastowej pomocy wojskowej Ukrainie – ogłosił Sekretarz Stanu Antony Blinken.

19:27 Miedwiediew grozi odwetem za sankcje

Dmitrij Miedwiediew powiedział dziś, że Rosja może znacjonalizować mienie obywateli USA, Unii Europejskiej i innych „nieprzyjaznych jurysdykcji” w związku z antyrosyjskimi sankcjami.

Czytaj więcej Finanse Miedwiediew: Rosja może znacjonalizować mienie obywatel UE W odpowiedzi na sankcje Rosja może wprowadzić własne, wobec majątków obywateli USA czy Unii Europejskiej.

19:17 Ukraińscy uchodźcy mogą zaszczepić się przeciw COVID-19

Minister Zdrowia wprowadził możliwość szczepienia Ukraińców w ramach Narodowego Programu Szczepień.

Czytaj więcej Zdrowie Szczepienia przeciw COVID-19 dla Ukraińców W odpowiedzi na wzmożone przekraczanie granic przez osoby narodowości ukraińskiej, w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terytorium Ukrainy, od 25 lutego 2022 roku, Minister Zdrowia wprowadził możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

19:02 Polscy eksperci: UE powinna podjąć bardziej zdecydowane działania

Eksperci Team Europe Direct Polska zaapelowali do UE o ostrzejszą reakcję na agresję Rosji. Ich zdaniem, dotychczasowe sankcje są niewystarczające.

Czytaj więcej Gospodarka Polscy eksperci apelują o ostrzejszą reakcję UE na agresję Rosji Eksperci Team Europe Direct Polska wystosowali list otwarty do członów Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej w sprawie reakcji wspólnoty na inwazję Rosji na Ukrainę. Ich zdaniem, dotychczasowe sankcje są niewystarczające i należy podjąć bardziej stanowcze kroki przeciwko Rosji.

18:48 DPA nieoficjalnie: Jest zgoda Niemiec na eksport broni na Ukrainę

Powołując się na informacje z kręgów rządowych agencja dpa podała wcześniej, że rząd Niemiec zezwolił Holandii na dostarczenie 400 sztuk przeciwpancernej broni produkcji niemieckiej na Ukrainę. DPA podaje też, że niemiecki rząd zgodził się na dostarczenie Ukrainie przez Estonię haubic wyprodukowanych w NRD. Do tej pory rząd Niemiec nie zgadzał się na dostawy broni na Ukrainę.

18:41 Grecja gotowa przyjąć uchodźców z Ukrainy

Grecki minister ds. migracji Notis Mitarakis oświadczył, że ludzie uciekający z Ukrainy po wejściu na teren tego kraju wojsk rosyjskich "to uchodźcy wojenni, prawdziwi uchodźcy". - Jeżeli jako kraj mamy przyjąć pewną liczbę osób, to chętnie to zrobimy we współpracy z Unią Europejską - zadeklarował.

18:31 Hakerzy włamali się na oficjalną stronę Putina

Wojna między Rosją a Ukrainą toczy się również w cyberświecie. Oficjalna strona prezydenta Rosji przestała działać.

18:23 NFZ: Uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć na pomoc medyczną w Polsce

Narodowy Fundusz Zdrowia wydał komunikat w sprawie pomocy medycznej dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy. "Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania będą identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów. Obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce" - czytamy.

Czytaj więcej Zdrowie NFZ: Pomoc medyczna dla uchodźców z Ukrainy Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej, poinformował Narodowy Fundusz Zdrowia.

18:19 Jerzy Haszczyński z Kijowa: ostatnie chwile przed godziną policyjną

Stolicy Ukrainy zagrażają nie tylko rosyjskie czołgi i rakiety, ale i obecni już w mieście dywersanci. Od teraz do poniedziałku rano kijowianie mają siedzieć w domu. W sobotę przed wydłużoną godziną policyjną część miasta tkwiła w ciszy i napięciu, część na chwilę się ożywiła.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Jerzy Haszczyński z Kijowa: Ostatnie chwile przed decydującym starciem z dywersantami Stolicy Ukrainy zagrażają nie tylko rosyjskie czołgi i rakiety, ale i obecni już w mieście dywersanci. Od teraz do poniedziałku rano kijowianie mają siedzieć w domu. W sobotę przed wydłużoną godziną policyjną część miasta tkwiła w ciszy i napięciu, część na chwilę się ożywiła.

17:58 Media: Pod Chersoniem Rosjanie ostrzelali karetkę

Kilka kilometrów od Chersonia wojska rosyjskie ostrzelały i zniszczyły karetkę przewożącą rannego. Kierujący i ranny zginęli, sanitariusz trafił do szpitala - podała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na ukraińskie media. Chersoń to miasto na południu Ukrainy, nad Dnieprem, stolica obwodu chersońskiego.

17:51 Kto i jak może oddać krew dla Ukrainy

Krew dla rannych w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainie jest zbierana także w Polsce.

17:48 Madonna przeciw Putinowi

Madonna jako jedna z pierwszych megagwiazd przerywa milczenie w sprawie Ukrainy.

Czytaj więcej Muzyka popularna Madonna pokazuje „f*cka” Putinowi Madonna jako jedna z pierwszych megagwiazd przerywa milczenie w sprawie Ukrainy.

17:46 Nieoficjalnie: Niemiecka broń przeciwpancerna trafi na Ukrainę

Berlin zatwierdził dostarczenie 400 sztuk broni przeciwpancernej produkcji niemieckiej Ukrainie - podała agencja dpa, powołując się na źródła rządowe. Decyzja oznacza zmianę stanowiska władz Niemiec w tej sprawie. - Nie będziemy dostarczać broni na Ukrainę - mówił w czwartek wicekanclerz i minister gospodarki Niemiec Robert Habeck (partia Zielonych).

17:41 SG: Od początku wojny do Polski z Ukrainy wjechało 121 tys. osób

Od początku działań zbrojnych w Ukrainie do Polski wjechało już ponad 121 tys. osób - przekazała po godz. 17:00 Straż Graniczna.

17:38 Nexta: Twitter blokuje możliwość zakładania kont w Rosji

Portal Nexta informuje, że Twitter zablokował możliwość rejestracji kont w Federacji Rosyjskiej.

17:30 Wojna uderzy w piekarzy i konsumentów pieczywa na całym świecie

Rosja i Ukraina zaliczają się do światowych liderów w eksporterów zbóż. Wojna może doprowadzić do blokady ukraińskich portów przez rosyjskie okręty, co poważnie zmniejszy podaż pszenicy i zakłóci rynek.

Czytaj więcej Przemysł spożywczy Rosyjską agresję odczują piekarze i konsumenci pieczywa na świecie Rosja i Ukraina należą do grona największych na świecie eksporterów zbóż, zwłaszcza pszenicy. Rosyjska agresja może doprowadzić do blokady ukraińskich portów przez rosyjskie okręty, co poważnie zmniejszy podaż pszenicy i zakłóci rynek.

17:26 Unian: Duża kolumna rosyjskiego sprzętu pod Kijowem

Ukraińska agencja Unian informuje, że we wsi w powiecie Borodzianka (obwód kijowski), oddalonej o 37 km od Kijowa, zauważono duże zgrupowanie rosyjskich wojsk, w tym ok. 370 jednostek sprzętu wojskowego. "Maszyny jeżdżą tam i z powrotem, ale nie przemieszczają się w kierunku Kijowa" - przekazał dziennikarz agencji.

17:09 Ponad 120 tys. uchodźców opuściło Ukrainę

Ok. 120 tys. Ukraińców uciekło do Polski i innych sąsiednich krajów z powodu inwazji Rosji na Ukrainę - podało biuro UNHCR, wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Komendant Główny Straży Granicznej informował przed południem, że od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 100 tys. osób, a rekordowa pod tym względem była wczorajsza doba. - Wszystkim pomożemy, nikogo nie zostawimy bez pomocy - deklarował gen. dyw. SG Tomasz Praga.

16:51 "FT": Turcja nie zamknęła jeszcze cieśnin dla rosyjskich okrętów

"Dziękuję mojemu przyjacielowi, prezydentowi Erdoganowi i mieszkańcom Turcji za ich silne wsparcie. Zakaz przepływu rosyjskich okrętów wojennych na Morze Czarne oraz znaczące wsparcie militarne i humanitarne dla Ukrainy są dziś niezwykle ważne" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy. Czy Turcja zamknęła cieśniny Bosfor i Dardanele dla rosyjskich okrętów? Turecka korespondentka "Financial Times" przekazała, że od wysokiego rangą urzędnika w Turcji usłyszała, iż taka decyzja jeszcze nie zapadła, a Ankara jedynie rozważa apel Kijowa.

16:32 Ukraina: Rosjanie zestrzelili własny samolot

Na Morzu Czarnym rosyjski samolot został zestrzelony przez okręt Federacji Rosyjskiej - twierdzi Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

16:32 Filmowcy oferują uchodźcom konkretną pomoc

To nie tylko słowa wsparcia. Realne propozycje pomocy płyną już ze Stowarzyszenia Filmowców Polskich czy z festiwalu EnergaCAMERIMAGE.

Czytaj więcej Film Filmowcy solidarni z Ukrainą To nie tylko słowa wsparcia. Realne propozycje pomocy płyną już ze Stowarzyszenia Filmowców Polskich czy z festiwalu EnergaCAMERIMAGE.

16:12 Szpica NATO. Szef BBN o szczegółach

Po naradzie w BBN Paweł Soloch odpowiadał na pytania dziennikarzy dotyczące tzw. szpicy NATO oraz ewentualnych dalszych sankcji na Rosję po jej ataku na Ukrainę, w tym odcięcie Federacji Rosyjskiej od systemu SWIFT.

16:09 W Kijowie godzina policyjna

W Kijowie rozpoczęła się już godzina policyjna - informuje ze stolicy Ukrainy korespondent "Rzeczpospolitej" Jerzy Haszczyński.

16:08 Szwecja nie będzie grała z Rosjanami w eliminacjach Mistrzostw Świata

Szwecja nie rozegra ewentualnego meczu z Rosją w eliminacjach mistrzostw świata, nawet gdyby miał się odbyć na neutralnym gruncie.

Czytaj więcej Piłka nożna Szwedzi dołączyli do Polaków. Nie zagrają z Rosjanami Szwecja nie rozegra ewentualnego meczu z Rosją w eliminacjach mistrzostw świata, nawet gdyby miał się odbyć na neutralnym gruncie.

15:57 Francja zatrzymała rosyjski statek na Kanale La Manche

Rosyjski statek handlowy, należący do spedytora objętego sankcjami, został zmuszony do wpłynięcia do francuskiego portu Boulogne-sur-Mer.

Czytaj więcej Transport Rosyjski statek zatrzymany na Kanale La Manche Rosyjski statek handlowy Ro-Ro Baltic Leader przewożący pojazdy do Sankt Petersburga został zmuszony do wpłynięcia do francuskiego portu Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), poinformowała w sobotę Prefektura Morska.

15:37 Biskupi: Musimy głośno mówić o niesprawiedliwości, którą wyrządziła Rosja Ukrainie

Powinniśmy także, w miarę swoich możliwości, wspierać Ukrainę w jej materialnych potrzebach i wspierać tych, którzy przed wojną będą uciekać z Ukrainy – napisali biskupi metropolii przemysko-warszawskiej Kościoła greckokatolickiego w Polsce w liście pasterskim, który będzie odczytywany we wszystkich cerkwiach w Polsce w niedzielę, 27 lutego.

15:34 Lekarze Porozumienia Zielonogórskiego będą bezpłatnie przyjmować wojennych uchodźców z Ukrainy

Do czasu uregulowania zasad opieki nad wojennymi uchodźcami z Ukrainy w stanach zagrożenia zdrowia lub życia, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej z Porozumienia Zielonogórskiego będą przyjmować ich bezpłatnie. W razie konieczności chorzy kierowani będą do właściwych szpitali.

15:17 Usyk do Putina: Niech pan to zatrzyma!

Bokserski mistrz świata zwrócił się do narodu rosyjskiego i osobiście do prezydenta Putina z apelem o zakończenie wojny.

15:15 Cezary rozdane. Artyści: „Myślimy o Ukrainie”

Cate Blanchett przyjmując honorowego Cezara: „Trudno dziś myśleć o czymkolwiek innym niż o tym, co dzieje się na Ukrainie”.

15:10 Dmytro Pidruczny, wybitny ukraiński biatlonista, apeluje o pomoc

Mistrz świata z 2019 potwierdził, że on jego koledzy z drużyny zostają na Ukrainie, by bronić ojczyzny.

15:03 Turcja zamyka dostęp do cieśnin Morza Czarnego dla Rosji

Informację tę przekazał po rozmowie z Recepem Tayyipem Erdoğanem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Strona turecka jak dotąd nie potwierdziła tych doniesień, ani im nie zaprzeczyła.,



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Turcja zamyka rosyjskim okrętom dostęp do Morza Czarnego? „Dziękuję mojemu przyjacielowi, prezydentowi Erdoganowi i mieszkańcom Turcji za ich silne wsparcie. Zakaz przepływu rosyjskich okrętów wojennych na Morze Czarne oraz znaczące wsparcie militarne i humanitarne dla Ukrainy są dziś niezwykle ważne. Ukraińcy nigdy tego nie zapomną!” - przekazał na Twitterze Wołodymyr Zełenski po rozmowie z prezydentem Turcji. Ankara oficjalnie nie potwierdziła tej decyzji. Według korespondentki "FT", Turcja na razie rozważa ukraińską prośbę w tej sprawie.

15:01 Duda: Polska za ekspresową ścieżką członkostwa Ukrainy w UE

14:27 Moody's obniży rating kredytowy Rosji i Ukrainie

Agencja ratingowa Moody's ogłosiła, że obniży status wiarygodności kredytowej Rosji i Ukrainie po agresji na sąsiada z południa. Rosyjskie obligacje staną się „śmieciami”.

Czytaj więcej Finanse Rosyjskie obligacje stracą, staną się „śmieciami” Agencja ratingowa Moody's ogłosiła, że przystąpi do oceny wiarygodności kredytowej Rosji i Ukrainie po agresji na sąsiada z południa i zamierza obniżyć ich status.

14:25 Burmistrz Ustrzyk Dolnych: Większość uchodźców ma już zapewnione miejsce

Ci ludzie są zdruzgotani. To są osoby, które przyjechały do nas z terenu objętego wojną, dlatego spokój, opanowanie i bezpieczeństwo - jest dla nich w tej chwili najważniejsze – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Bartosz Romowicz.

Czytaj więcej Społeczności lokalne Burmistrz Ustrzyk Dolnych: Większość uchodźców ma już zapewnione miejsce Ci ludzie są zdruzgotani. To są osoby, które przyjechały do nas z terenu objętego wojną, dlatego spokój, opanowanie i bezpieczeństwo - jest dla nich w tej chwili najważniejsze – mówi Bartosz Romowicz, burmistrz Ustrzyk Dolnych.

14:23 Polski farmaceuta sprzeda uchodźcom leki bez recepty

W przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta farmaceuta może wystawić receptę dla osoby potrzebującej pomocy- przypomniał Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Czytaj więcej Prawo Ukraińcy kupią niezbędne leki w Polsce, nawet jeśli nie mają recepty W polskich aptekach jest możliwość wydania niezbędnego leku osobom przybyłym z Ukrainy, które nie mają recepty. W przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta receptę może bowiem wystawić farmaceuta - przypomniał Główny Inspektor Farmaceutyczny.

14:20 Polscy kierowcy odmawiają wyjazdu ciężarówkami do Rosji

Zamiera transport samochodowy na wschód. Nie ma kierowców, znikają ładunki do Rosji i krajów całego regionu.

14:19 Apple rozważa zablokowanie Rosjanom App Store’a

Ukraiński minister cyfryzacji Mychajło Fedorow zwrócił się z oficjalną prośbą do szefa Apple o wprowadzenie sankcji dla rynku rosyjskiego. Zaapelował do Tima Cooka o wyłączenie dostępu do usług Apple dla klientów z tego kraju, m.in. blokadę dostępu do App Store’a.

14:18 Fundacja Jakuba Błaszczykowskiego przekazuje 250 tys. zł na pomoc Ukrainie

14:14 Rosyjskie wojska ostrzelały z Gradów miasto Czernihów

Mieszkańcy miasta informowali o tym na portalach społecznościowych. Działacz społeczny Ołeksandr Gaspar poinformował, że w wyniku ostrzału ucierpiał budynek miejscowego szpitala. Z kolei w mediach społecznościowych rozpowszechniany jest film pokazujący pożar na 9. piętrze budynku mieszkalnego. Wieżowiec również został ostrzelany wyrzutni rakietowej BM-21 Grad.



13:57 Jerzy Haszczyński: Jak wyglądają ulice w Kijowie

13:54 Brytyjski wywiad wojskowy: Kreml takich strat się nie spodziewał

Rosyjskie straty wydają się być duże i większe, niż spodziewał się Kreml - ocenił w swoim komunikacie brytyjski wywiad wojskowy.

13:50 Pieskow: Putin w piątek wstrzymał natarcie

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że „Władimir Putin w piątek po południu w związku z oczekiwanymi negocjacjami wydał rozkaz wstrzymania natarcia wojsk na Ukrainę”. Według niego „dziś po południu z powodu braku negocjacji wznowiono ruch głównych sił rosyjskich zgodnie z planem operacji na Ukrainie” - podaje agencja TASS.

13:42 Morawiecki: Przyjechałem do Olafa Scholza, aby wstrząsnąć sumieniem Niemiec

- Apeluję do Niemców - dzisiaj stoimy w obliczu trybunału historii. Niepodległe, demokratyczne i suwerenne państwo zostało zaatakowane przez Rosję. Niemcy nie mogą pogrążyć się w zabetonowanym egoizmie, ponieważ na horyzoncie widzimy kolejną groźbę ludobójstwa. Tam giną niewinni ludzie. Widzicie codziennie te zdjęcia. Co z waszymi sumieniami? - pytał premier Mateusz Morawiecki na briefingu przed spotkaniem z kanclerzem Niemiec.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Morawiecki w Niemczech: 5 tys. hełmów dla Ukrainy to jest chyba jakiś żart - Dzisiaj nie ma czasu na zabetonowany egoizm, który widzimy także tutaj w Niemczech. Po to przyjechałem do Olafa Scholza, aby wstrząsnąć sumieniem Niemiec, by zdecydowali się na zdecydowane i miażdżące sankcje, które wpłynęłyby na decyzje Putina - powiedział premier Mateusz Morawiecki na briefingu przed spotkaniem z kanclerzem Niemiec.

13:26 Rosja zamyka swoją przestrzeń powietrzną dla samolotów z Polski, Bułgarii i Czech

Loty z tych krajów mogą być wykonywane tylko za specjalnym zezwoleniem Federalnej Agencji Transportu Lotniczego lub Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej.

13:24 MSZ odradza wszelkie wyjazdy do Rosji i na Białoruś

Ze względu na wzrost napięcia i wydarzenia wojenne w regionie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza obywatelom polskim wszelkie podróże do Republiki Białorusi. „W razie drastycznego pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa, zamknięcia granic czy innych nieprzewidzianych sytuacji ewakuacja może okazać się znacznie utrudniona lub nawet niemożliwa” - ostrzega polski resort dyplomacji, podkreślając, że obecnie działają dwa przejścia graniczne z Polską dla ruchu osobowego: Bobrowniki – Berestowica oraz Terespol-Brześć. Ponadto działa przejście graniczne obsługujące wyłącznie ruch towarowy: Koroszczyn (Kukuryki) – Kozłowicze.

MSZ „w związku z sytuacją na Ukrainie i związanym z tym faktem zawieszeniem połączeń lotniczych między Polską i Rosją oraz bardzo ograniczonymi możliwościami podróży powrotnej do Polski drogą lądową” odradza również wszelkie podróże do Federacji Rosyjskiej.



13:15 Bezpłatne przejazdy pociągami dla Ukraińców w Polsce

Przez najbliższy miesiąc Ukraińcy przebywający w Polsce będą mieli prawo do bezpłatnego korzystania z przejazdów koleją PKP InterCity — zapowiedział minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk.

Czytaj więcej Transport Ukraińcy za darmo pojadą pociągiem w Polsce, Czechach i na Słowacji Przez najbliższy miesiąc Ukraińcy przebywający w Polsce będą mieli prawo do bezpłatnego korzystania z przejazdów koleją PKP InterCity — zapowiedział minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk.

13:12 Ria Novosti: Przewodniczący Dumy nie mógł przelecieć nad Szwecją i Finlandią

Dwóch członków rosyjskiej delegacji, których cytuje RIA Novosti, przekazało, że „Szwecja i Finlandia zamknęły niebo, więc lot był dłuższy”. Wiaczesław Wołodin wracał z wizyty na Kubie i w Nikaragui.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Szwecja i Finlandia zamknęły przestrzeń powietrzną dla samolotu z przewodniczącym Dumy Szwecja i Finlandia zamknęły w piątek swoją przestrzeń powietrzną dla samolotu specjalnego z przewodniczącym Dumy Państwowej Wiaczesławem Wołodinem na pokładzie - podaje rosyjska agencja RIA Novosti.

12:58 Kliczko: Godzina policyjna w Kijowie od 17.00 do 8.00

Mer Kijowa poinformował o wprowadzeniu w tym mieście godziny policyjnej od 17.00 do 8.00 „aby skuteczniej bronić stolicy i bezpieczeństwa jej mieszkańców”.

12:54 Talibowie planują ewakuację obywateli Afganistanu z Ukrainy

O planowaniu ewakuacji afgańskich obywateli poinformowało afgańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.



12:49 Niemcy przyjęli pierwszych uchodźców z Ukrainy

Nawet 5 mln obywateli Ukrainy może uciec za granicę. Będą potrzebowali pomocy.

12:44 Morawiecki: Węgry popierają odcięcie Rosji od SWIFT

Viktor Orban zapewnił o poparciu dla sankcji, także odcięcia Rosji od SWIFT - poinformował polski premier. Szef MSZ Węgier z kolei stwierdził, że jego kraj „nigdy nie wypowiadał się przeciwko ani jednej propozycji sankcji”. „Niczego nie blokowaliśmy” - zapewnił.

Czytaj więcej Finanse Morawiecki: Węgry popierają odcięcie Rosji od SWIFT Viktor Orbán popiera sankcje wobec Rosji po inwazji na Ukrainę, w tym zakaz korzystania z systemu SWIFT – poinformował premier Mateusz Morawiecki.

12:32 WOT pomaga uchodźcom

W sobotę Wojska Obrony Terytorialnej utworzyły Grupy Wsparcia Relokacji Uchodźców z Ukrainy. Jak informuje Dowództwo WOT w skład grup wejdą żołnierze, w dużej mierze - kobiety ze znajomością języka ukraińskiego i rosyjskiego, po przeszkoleniu pierwszej pomocy, z kompetencjami opieki nad dziećmi i seniorami.

12:27 Morawiecki: Rozmawiałem z Orbanem. Popiera sankcje, w tym odcięcie Rosji od SWIFT

12:20 Kolejne linie odwołują loty, a kraje zamykają przestrzeń lotniczą

Polska przestrzeń powietrzna została zamknięta dla rosyjskich przewoźników. Takie same decyzje podjęły jeszcze w piątek wieczorem Czechy, a wcześnie rano w sobotę Bułgaria. Litwini również skłaniają się ku takiemu posunięciu.

Czytaj więcej Transport Kolejne kraje zamykają przestrzeń lotniczą LOT nie poleci do Moskwy, St Petersburga ani nad Syberią w swoich rejsach do Azji. Decyzją Rada Ministrów wprowadzoną w życie o 23.00 przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej polska przestrzeń powietrzna jest zamknięta dla rosyjskich przewoźników.

12:18 Czesi wysyłają Ukrainie broń i amunicję

Czesi przekażą Ukrainie natychmiast 4 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej (152 mm). Czeski rząd miesiąc temu zatwierdził przekazanie 4006 pocisków przeciwpancernych dla Ukrainy, ale na razie pozostały one w czeskich magazynach.

Czytaj więcej Biznes Czechy wysyłają Ukrainie broń. NATO zapowiada dalsze wsparcie Czechy dostarczą Ukrainie broń i amunicję za 188 mln koron - poinformowało w sobotę Ministerstwo Obrony. Jednocześnie zapewnią transport do miejsca wyznaczonego przez stronę ukraińską.

12:12 Polski Komitet Olimpijski solidarny z Ukrainą

- Jesteśmy z Wami w tym nieprawdopodobnie trudnym czasie i oferujemy Wam gotowość pomocy. Polska i Polski Komitet Olimpijski w pełni popierają niepodległość Waszego kraju i zdecydowanie potępiają atak na Ukrainę oraz łamanie zasad i olimpijskich wartości – napisał prezes PKOl Andrzej Kraśnicki do list do Sergieja Bubki, prezesa Ukraińskiego Komitetu Olimpijskiego.

12:10 Jerzy Haszczyński z Kijowa: Tysiące ludzi na głównym dworcu

12:08 Lewandowski komentuje decyzję PZPN

„Słuszna decyzja! Nie wyobrażam sobie grania meczu z reprezentacją Rosji w sytuacji gdy trwa agresja zbrojna na Ukrainie. Rosyjscy piłkarze i kibice nie są za to odpowiedzialni, ale nie możemy udawać, że nic się nie dzieje” - napisał Robert Lewandowski na Twitterze.

11:54 Nieznana osoba przekazała ukraińskiej armii ponad 3 miliony dolarów w bitcoinach

W sobotę anonimowy darczyńca przekazał na wsparcie armii ukraińskiej 80 bitcoinów, co stanowi obecnie równowartość ok. 3 mln dolarów - podaje Ukrinform, powołując się na stronę CriptoPotato.

Według grupy monitorującej kryptowaluty Watcher.Guru, od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, na wsparcie ukraińskiej armii przekazano łącznie w bitcoinach równowartość 5 milionów dolarów.

11:51 Rosja ograniczyła dostęp do Twittera

11:48 Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zdementowała informację o rzekomym lądowaniu Rosjan pod Lwowem

Informację o rzekomym lądowaniu rosyjskich sił pod Brodami w obwodzie lwowskim podał rano na Facebooku mer Lwowa Andrij Sadowy.

11:33 198 ofiar rosyjskiego ataku na Ukrainę

W ciągu trzech dni wojny wojska rosyjskie zabiły 198 Ukraińców i raniły kolejnych 1115 - poinformował ukraiński minister zdrowia Wiktor Laszko.

11:29 Rosjanin z Melitopola zaprotestował przeciwko wejściu rosyjskiego wojska

Według opublikowanych przez agencję materiałów, Rosjanie poruszali się w transporterach opancerzonych i czołgach. Mężczyzna zaapelował do nich o opuszczenie terytorium Ukrainy. Podkreślał, że jest Rosjaninem i jest oburzony najazdem na Ukrainę.

Czytaj więcej Świat Mieszkaniec Melitopola sam zatrzymał kolumnę rosyjskiego wojska Mieszkaniec Melitopola na południowo-wschodniej Ukrainie, postanowił powstrzymać rosyjskie siły wkraczające do miasta. Według agencji Unian mężczyzna, który identyfikował się jako Rosjanin, wezwał wojsko do zawrócenia sprzętu i opuszczenia terytorium Ukrainy.

11:24 Komuniści z Dumy zmienili zdanie ws. inwazji

„Uważam, że wojna powinna być przerwana natychmiast. Głosując za uznaniem DRL i ŁRL, głosowałem za pokojem, a nie za wojną. Za tym, by Rosja stała się tarczą, żeby nie bombardowano Donbasu, a nie za tym, by bombardowano Kijów” – stwierdził Michaił Matwiejew, deputowany Partii Komunistycznej.

11:01 Rosjanom skończyło się paliwo. Ukrainiec spytał, czy podwieźć ich do Rosji

Popularność w mediach społecznościowych zdobywa film, na którym widać jednostkę rosyjskiego wojska, która utknęła na drodze. Według różnych źródeł Rosjanom skończyło się paliwo lub utknęli w błocie. Przejeżdżający samochodem Ukrainiec pyta się żołnierzy, czy podrzucić ich z powrotem do Rosji.



10:56 Jerzy Haszczyński z Kijowa: Metro wstrzymano

10:52 Wokalistka Stevie Nicks porównuje Putina do Hitlera

Stevie Nicks, wokalistka Fleetwood Mac jako pierwsza wielka gwiazda zareagowała przeciwko inwazji Putina na Ukrainę.

10:43 Ukraiński resort infrastruktury: Udaremniono atak na Zbiornik Kijowski

Ministerstwo podkreśliło, że „jeśli zapora zostałaby zniszczona, powodzie doprowadziłaby do ofiar i katastrofalnych strat, w do tym zalania osiedli mieszkaniowych w Kijowie i na przedmieściach”.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraiński resort infrastruktury: Udaremniono atak na Zbiornik Kijowski Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła rosyjski pocisk lecący w kierunku tamy na Zbiorniku Kijowskim - poinformowało biuro prasowe ukraińskiego Ministerstwa Infrastruktury.

10:37 Polscy specjaliści IT ruszają na pomoc Ukrainie

Polacy zbierają specjalistów IT, by bronić Ukrainy. Jacek Siadkowski i Daniel Di Giusto stworzyli akcję #TechforUkraine, w ramach której firmy z branży IT, programiści i informatycy mogą zaangażować się w pomoc.

Czytaj więcej Bezpieczeństwo Polacy zbierają specjalistów IT, by bronić Ukrainy Dzięki inicjatywie dwóch młodych Polaków wzmacnia się „cybertarcza” Ukrainy. Jacek Siadkowski i Daniel Di Giusto stworzyli akcję #TechforUkraine, w ramach której firmy z branży IT, programiści i informatycy mogą zaangażować się w pomoc.

10:33 Zełenski: Premier Włoch poparł odcięcie Rosji od SWIFT

„Mario Draghi w rozmowie telefonicznej poparł odcięcie Rosji od systemu SWIFT” - napisał na Twitterze Zełenski.



10:29 Robert Lewandowski i Kamil Glik popierają decyzję o niegraniu z Rosją

10:10 Kazachstan odrzucił prośbę o przyłączenie swoich wojsk do ofensywy na Ukrainie

10:04 Szef MSZ Ukrainy: Cypr już nie sprzeciwia się odcięciu Rosji od SWIFT

Wcześniej przeciwko temu krokowi sprzeciwiało się pięć krajów. Nieoficjalnie w tym gronie pozostał już tylko jeden - Węgry.

10:00 W Kijowie przestaje jeździć metro

Metro w stolicy Ukrainy wstrzymuje działanie. Stacje będą działały wyłącznie jako schrony - poinformował na Telegramie mer miasta Witalij Kliczko.



„Metro przeszło w tryb schronu. Transport nie będzie realizowany” – napisał mer. Kliczko namawia też mieszkańców Kijowa do pozostania w domach lub w schronach i niewychodzenia na zewnątrz.



09:57 W południe narada w BBN narada prezydenta z rządem

Dziś na godz. 12.00 prezydent Andrzej Duda zwołał w BBN czwartą już naradę z rządem, dowódcami oraz służbami. Takie spotkania w trybie kryzysowym będą się odbywały często - powiedział w RMF FM Paweł Soloch.



09:53 Zandberg: Tak, sankcje kosztowne, ale zwycięstwo agresora będzie kosztować więcej

09:49 Bank centralny Rosji walczy z sankcjami

Bank centralny Rosji zasila rynek gotówką. Podwyższył z 2 mld do 3,5 mld euro dzienny limit operacji wymiany dewiz i zwiększył płynne środki najważniejszym bankom komercyjnym objętym sankcjami.

Czytaj więcej Banki Bank centralny Rosji zasila rynek gotówką Bank centralny Rosji podwyższył z 2 mld do 3,5 mld euro dzienny limit operacji wymiany dewiz i zwiększył płynne środki najważniejszym bankom komercyjnym objętym sankcjami.

09:32 Prezes PZPN: Nie zagramy z Rosjanami

Czytaj więcej Piłka nożna PZPN zmienia stanowisko. Reprezentacja nie zagra z Rosją „W związku z eskalacją agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z reprezentacją Rosji” - poinformował w sobotę rano Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

09:29 Duży wzrost liczby osób zgłaszających się do polskiego wojska na podstawowe szkolenie lub by wstąpić do WOT

Od momentu wybuchu wojny na Ukrainie, aż trzykrotnie wzrosła liczba osób, które deklarują chęć wstąpienia do wojska lub tylko zaliczenia szkolenia podstawowego.

09:19 Nagroda Orła Jana Karskiego dla prezydenta Ukrainy

W uzasadnieniu napisano, że jest ona przyzna za „bohaterską obronę Ukrainy i wartości moralnych cywilizacji Zachodu, którym ten najwyraźniej nie jest w stanie dziś sprostać”.

Czytaj więcej Kraj Nagroda Orła Jana Karskiego dla prezydenta Ukrainy Kapituła Nagrody Orła Jana Karskiego zdecydowała o przyznaniu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełeńskiemu nagrody specjalnej.

09:16 Bartkiewicz: Zełenski gra rolę życia

Każde kolejne nagranie z Zełenskim na ulicach walczącego Kijowa dowodzi Rosjanom, że znaleźli się po złej stronie historii, pod rządami dyktatora, który przelewa ich krew dla realizacji swoich imperialnych celów - komentuje Artur Bartkiewicz.

Czytaj więcej Komentarze Artur Bartkiewicz: Być jak Wołodymyr Zełenski Prezydent Ukrainy popularność, która zawiodła go do prezydentury, zawdzięczał roli w serialu. Ale rolę życia gra teraz – i gra ją tak, że ręce same składają się do oklasków.

09:14 Loty z Moskwy do Budapesztu ponad godzinę dłuższe

Po wprowadzeniu zakazu lotów rosyjskich samolotów nad Polską i Czechami podróż z Moskwy do Budapesztu trwa nawet 70 minut dłużej - podaje portal FlightRadar24.

09:03 Ukraina zwróciła się do MFW o doraźne środki finansowe

MFW poinformował, że pracuje nad doraźną pomocą dla Ukrainy i bada wszelkie opcje pomocy temu krajowi także w ramach istniejącego programu pożyczkowego.

Czytaj więcej Finanse MFW pracuje nad doraźną pomocą dla Ukrainy Ukraina zwróciła się do MFW o doraźne środki finansowe - poinformowała dyrektor generalna Kristalina Georgiewa i dodała, że Fundusz bada wszelkie opcje pomocy temu krajowi także w ramach istniejącego programu pożyczkowego.

09:01 Szkoły przy granicy z Ukrainą mogą zawiesić zajęcia

Szkoły i placówki oświatowe na terenie ośmiu powiatów przygranicznych z Ukrainą mogą zawiesić zajęcia w związku ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego – wynika z dwóch rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki.

Czytaj więcej Edukacja i wychowanie Szkoły przy granicy z Ukrainą mogą zawiesić zajęcia Szkoły i placówki oświatowe na terenie ośmiu powiatów przygranicznych z Ukrainą mogą zawiesić zajęcia w związku ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego – wynika z dwóch rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki.

08:57 Podoljak: Rosjanie nie mają szans na zdobycie Mariupola

Michajło Podoljak, doradca szefa sztabu Zełenskiego, cytowany przez agencję Unian, przyznał, że „wokół miasta Mariupol toczą się zaciekłe walki”. - Ale nie ma szans, by miasto Mariupol opowiedziało się po stronie Federacji Rosyjskiej lub zostało zdobyte przez przedstawicieli sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej - dodał.



08:49 Kliczko: 35 osób rannych po walkach w Kijowie, w tym 2 dzieci

35 osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych w wyniku nocnych walk w Kijowie - poinformował mer tego miasta Witalij Kliczko. Dane pochodzą z godz. 6.00 lokalnego czasu.



08:40 Sky News: 28 krajów zgodziło się przekazać pomoc Ukrainie, w tym broń

Czytaj więcej Wojsko Sky News: 28 krajów przekaże Ukrainie dodatkową pomoc, w tym broń Łącznie 28 krajów, w tym Wielka Brytania, inne kraje europejskie i Stany Zjednoczone, zgodziło się przekazać Ukrainie więcej broni, zaopatrzenia medycznego i innej pomocy wojskowej w walce z rosyjską inwazją - twierdzi Sky News.

08:27 Kliczko: W Kijowie nie ma rosyjskich wojsk, ale są grupy dywersyjne

Mer Kijowa Witalij Kliczko opublikował w mediach społecznościowych film po ciężkiej nocy w stolicy Ukrainy. Na nagraniu powiedział, że w Kijowie nie ma wojsk rosyjskich, ale są grupy dywersyjne. "Przyjaciele! To będzie trudne, ale musimy wytrwać! Wojsko jest z nami, mamy obronę, a sprawiedliwość jest po naszej stronie! Chwała Ukrainie!"- powiedział.



08:21 Ministerstwo Energetyki: Elektrownia wodna w Kijowie nadal pod kontrolą sił ukraińskich

"Ukraińskie siły zbrojne odparły atak na elektrownię wodną w Kijowie przed rosyjskimi okupantami" - poinformowało Ministerstwo Energetyki, prostując informację podaną przez Interfax-Ukraina". Agencja również zmieniła już swoją depeszę.

08:14 Zełenski rozmawiał z Charlsem Michelem

To kluczowy moment, aby raz na zawsze zamknąć długotrwałą dyskusję i zdecydować o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej - tweetuje Wołodymyr Zełenski po rozmowie z Charlsem Michelem, szefem Rady Europejskiej.

08:11 Jest nagranie z momentu trafienia rakietą budynku mieszkalnego w Kijowie

07:56 Sondaż: Większość Polaków chce Ukrainy w NATO

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Sondaż: Większość Polaków chce Ukrainy w NATO "Czy Ukraina, w związku z agresją Rosji, powinna zostać jak najszybciej przyjęta do NATO?" - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

07:40 Rosja poinformowała, że przejęła pełną kontrolę nad Melitopolem

07:34 Mocno uszkodzony wieżowiec w pobliżu lotniska

W mediach społecznościowych opublikowane zostały filmy i zdjęcia, pokazujące mocno uszkodzony po trafieniu rakietą budynek mieszkalny w pobliżu lotniska Kijów-Żulany,



07:20 Zełenski rozmawiał rano z Macronem

"Nowy dzień na froncie dyplomatycznym rozpoczął się od rozmowy z Emmanuelem Macronem. Broń i sprzęt od naszych partnerów są w drodze na Ukrainę. Koalicja antywojenna działa!" - napisał na Twitterze prezydent Wołodymyr Zełenski.



07:16 Jedna z linii metra będzie działa tylko jako schrony

Czerwona (numer 1) linia metra w Kijowie będzie dziś działała tylko jako schrony - poinformowały władze miejskie.



07:10 Przedstawiciel kancelarii prezydenta Ukrainy: Odparliśmy wszystkie ataki w Kijowie

Mychajło Podoljak poinformował o tym na antenie ukraińskiej telewizji.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Przedstawiciel kancelarii Zełenskiego: Odparliśmy wszystkie ataki Wszystkie ataki rosyjskich wojsk w Kijowie i w innych ukraińskich miastach zostały odparte przez ukraińską armię - poinformował na antenie ukraińskiej telewizji Mychajło Podoliak, doradca dyrektora Kancelarii Prezydenta Ukrainy.

07:04 W Kijowie rozległy się syreny

07:03 Szef MSZ Mołdawii: Przyjęliśmy 25 tys. uchodźców z Ukrainy

07:00 Zełenski zamieszcza nowe nagranie, z którego wynika, że jest w Kijowie

Na nagraniu prezydent Zełenski deklaruje, że Ukraińcy "nie złożą broni".



06:57 Zdjęcia satelitarne: 150 śmigłowców transportowych blisko granicy Białorusi z Ukrainą

Na zdjęciach widać też duże zgrupowania sił lądowych w odległości ok. 30 km od granicy z Ukrainą.



Śmigłowce w pobliżu granicy Białorusi z Ukrainą na zdjęciach satelitarnych PAP/EPA

06:55 - Potrzebuję amunicji, nie podwózki - tak Zełenski odrzucił propozycję ewakuacji z Kijowa

Pomóc ukraińskiemu prezydentowi w opuszczeniu Kijowa chciały Stany Zjednoczone.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne USA chciały ewakuować Zełenskiego. Prezydent Ukrainy odmówił Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski odrzucił propozycję USA, które zaoferowały mu pomoc w ewakuacji z Ukrainy - informuje "Washington Post".

06:48 Rosjanie ostrzeliwują ukraińskie miasta z Morza Czarnego

Okręty wystrzeliły pociski Kalibr w kierunku m.in. Połtawy i Mariupola oraz miasta Sumy.



06:38 Ukraińska armia podaje dane o rosyjskich stratach.

Rosyjska armia, od początku inwazji miała stracić 14 samolotów, 8 śmigłowców, 102 czołgi, zginąć miało 3,5 tys. rosyjskich żołnierzy. Prawie 200 dostało się do niewoli.



06:35 Chiny wstrzymały się od głosu w RB ONZ przy głosowaniu rezolucji ws. inwazji Rosji na Ukrainę

Według państw Zachodu jest to dowód na izolację Rosji na arenie międzynarodowej.

Czytaj więcej Dyplomacja Rosja wetuje projekt rezolucji RB ONZ ws. inwazji na Ukrainę. "Jest izolowana" Rosja zawetowała projekt rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ potępiającej jej inwazję na Ukrainę. Chiny wstrzymały się od głosu - co przez kraje Zachodu jest postrzegane jako dowód na międzynarodową izolację Rosji.

06:18 Reuters: Strzały w pobliżu siedziby ukraińskiego rządu w Kijowie

06:12 Dron, który zaatakował okręt ukraińskiej straży granicznej, został zestrzelony

Rosyjski dron zaatakował na wodach Morza Czarnego korwetę Grigorij Kuropjatnikow.



06:10 Alarm bombowy w Lwowie, a także w Łucku, Równym, Czerkasach, Chersoniu i Humaniu

06:08 Ukraińska armia: Ciężkie walki toczą się w dzielnicy Wasylków

Według informacji umieszczonej na profilu sił zbrojnych Ukrainy walki trwają obecnie na ulicach Kijowa. Władze stolicy Ukrainy nakazują mieszkańcom szukać schronienia i nie podchodzić do okien oraz nie wychodzić na balkony. Ukraińska armia podkreśla, że jak dotąd nie pozwoliła Rosjanom zająć żadnego z dużych miast.



06:03 Elżbieta Witek: Wola walki Ukraińców godna najwyższego podziwu

06:00 Ukraińskie wojsko zatrzymało natarcie w Alei Zwycięstwa

Aleja Zwycięstwa znajduje się blisko centrum miasta.

05:59 Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Ukrainy: Armia kontroluje sytuację w Kijowie

Ołeksij Daniłow poinformował, że siły ukraińskie powstrzymują najeźdźców "wszystkimi możliwymi sposobami".

05:59 W Kijowie słychać było w nocy ponad 50 eksplozji oraz ogień z broni maszynowej

05:56 W stolicy Kijowa miał zostać zniszczony czołg

W dzielnicy Berestecka zniszczona miała zostać kolumna pojazdów wojsk rosyjskich. Oprócz czołgu Ukraińcy mieli zniszczyć dwa pojazdy, dwie ciężarówki z amunicją. Czołg został zniszczony za pomocą wyrzutni NLAW (te wyrzutnie dostarczyła Ukrainie Wielka Brytania).