W sobotę wieczorem przewodnicząca Komisji Europejskiej wygłosiła oświadczenie. Podkreśliła w nim, odnosząc się do ataku Rosji na Ukrainę, że niedaleko od wschodnich granic Unii Europejskiej "armia rosyjska dopuszcza się barbarzyństwa", na skutek którego giną niewinni ludzie. - A jednocześnie cały świat obserwuje zdeterminowany i odważny opór ukraińskich sił - dodała.

Reklama

- Podczas gdy wojska rosyjskie przypuszczają atak na Kijów i inne miasta ukraińskie, jesteśmy zdecydowani, by w dalszym ciągu obciążać Rosję ogromnymi kosztami - kosztami, które jeszcze bardziej odizolują Rosję od międzynarodowego systemu finansowego i naszych gospodarek - powiedziała Ursula von der Leyen.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wojna na Ukrainie. Kliczko informuje o śmierci cywilów. W Kijowie zginęło dziecko - Sytuacja w Kijowie jest napięta. Wojska rosyjskie nie przebiły się, ale w mieście działają grupy dywersyjne - przekazał mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. Poinformował, że siły rosyjskie ostrzeliwują dzielnice mieszkalne, a na skutek tych działań zginęło m.in. dziecko.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej ogłosiła, że w porozumieniu z przywódcami USA, Francji, Niemiec, Włoch, Kanady i Wielkiej Brytanii rozważono "znaczące" wzmocnienie międzynarodowej odpowiedzi na atak Rosji na Ukrainę. - Unia Europejska i jej partnerzy pracują nad ograniczeniem możliwości (prezydenta Rosji Władimira - red.) Putina do finansowania swojej machiny wojennej - dodała.

- Zaproponuję liderom państw UE następujące środki - oświadczyła. - Po pierwsze, zobowiązujemy się do zapewnienia, że pewna liczba rosyjskich banków zostanie usunięta z systemu SWIFT - powiedziała. - To sprawi, że te banki zostaną odłączone od międzynarodowego systemu finansowego i zaszkodzi ich zdolności do działania na całym świecie - podkreśliła. Szefowa KE zaznaczyła, że SWIFT to największy na świecie system płatności międzybankowych, a odcięcie od niego banków uniemożliwi im przeprowadzanie większości transakcji finansowych na świecie i "skutecznie zablokuje rosyjski eksport i import".

Reklama

Czytaj więcej Polityka Niemcy jednak przekażą Ukrainie broń. Zełenski: Oby tak dalej, kanclerzu Scholz Niemcy przekażą Ukrainie 1000 sztuk broni przeciwpancernej i 500 pocisków Stinger - oświadczył kanclerz Olaf Scholz. Zmianę dotychczasowej polityki Niemiec w tym względzie z zadowoleniem przyjął prezydent Wołodymyr Zełenski.

Von der Leyen dodała, że kolejnym krokiem będzie "sparaliżowanie aktywów rosyjskiego banku centralnego". Podkreśliła, że dzięki temu transakcje tego banku zostaną zamrożone i nie będzie on mógł upłynniać swych aktywów.

- Będziemy też pracować nad uniemożliwieniem rosyjskim oligarchom wykorzystywania ich aktywów finansowych na naszych rynkach - zapowiedziała.

Szefowa KE oceniła, że te środki "znacząco zaszkodzą zdolności Putina do finansowania wojny" i będą miały "niszczący wpływ" na gospodarkę Rosji.

Autopromocja Podwajamy subskrypcje Kup kwartalną e‑prenumeratę, a my przedłużymy okres Twojej subskrypcji KUP TERAZ

Ministrowie spraw zagranicznych państw UE mają omówić pakiet sankcji podczas wirtualnego szczytu w niedzielę wieczorem.

Reklama

Komunikat o kolejnych sankcjach wydał też Biały Dom. "Rosyjska wojna stanowi atak na fundamentalne zasady prawa międzynarodowego i normy, które obowiązywały od II wojny światowej, a których jesteśmy zobowiązani bronić. Pociągniemy Rosję do odpowiedzialności i wspólnie zapewnimy, że ta wojna będzie dla Putina strategiczną porażką" - czytamy.

"W tej czarnej godzinie stoimy razem z narodem ukraińskim" - zapewniła administracja prezydenta Joe Bidena, wyrażając gotowość wdrożenia kolejnych sankcji na Rosję.

Postulat odłączenia Rosji od systemu SWIFT stawiał m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W sobotę także rzecznik polskiego rządu Piotr Müller mówił, że na Rosję powinien być nałożony kolejny pakiet sankcji. - Jakie sankcje? Przede wszystkim szybkie odcięcie Rosji od systemu finansowego SWIFT. Zamknięcie gazociągu Nord Stream 1 oraz Nord Stream 2. Odcięcie Rosji od wszystkich innych systemów finansowych, bankowych, z których w tej chwili korzysta. Zamknięcie możliwości dostaw gazu, ropy oraz węgla z terenu Rosji do Europy - wyliczał.