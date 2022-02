„W ciągu jednej nocy, jak dotąd suwerenny kraj został całkowicie zaatakowany. Jak on śmie?” – pisze gwiazda na Instagramie. Podzieliła się listem do fanów, w którym porównała Putina do Adolfa Hitlera i wyraziła solidarność z mieszkańcami Ukrainy. „To Hitler wraca, by nas prześladować” – napisała.

Post jest rezultatem podziękowań, jakie wysłała Ukraince za piękny prezent. W czasie korespondencji dowiedziała się, że Ukrainka musi uciekać z powodu wojny. „To wszystko zmieniło” — napisała Nicks. „Teraz znam kogoś, niewinną osobę, której odebrano jej wolność. Od tamtej pory płaczę”.

Gwiazda pisze o swojej mamie, która powtarza jej: pamiętaj o co walczyliśmy z twoim ojcem, o jakie wartości. I dalej: „Moje serce jest złamane z powodu naszego nowego przyjaciela i narodu ukraińskiego” – napisała Nicks.

Jak donosi magazyn „Rolling Stone”, większość gwiazd skuliła się w sobie i milczy.