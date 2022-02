"Atak Rosji oznacza punkt zwrotny. Naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, by wspierać Ukrainę w obronie przed najeźdźczą armią Putina" - oświadczył kanclerz Niemiec Olaf Scholz. "Dlatego dostarczymy naszym przyjaciołom na Ukrainie 1000 sztuk broni przeciwpancernej i 500 pocisków Stinger" - zadeklarował. FIM-92 Stinger to przenośny, ręcznie odpalany, naprowadzany na podczerwień pocisk kierowany ziemia-powietrze.

Czytaj więcej Polityka Polska chce pakietu sankcji na Rosję. "Kanclerz Niemiec niestety nie odpowiedział" - Żadna deklaracja w zakresie pomocy militarnej rozumianej jako bezpośrednie dostarczenie broni na teren Ukrainy nie padła - powiedział rzecznik rządu, odnosząc się do stanowiska kanclerza Niemiec Olafa Scholza, który rozmawiał w Berlinie z premierem Mateuszem Morawieckim.

Wcześniej agencja dpa informowała, powołując się na źródła w kręgach rządowych, że rząd Niemiec zezwolił Holandii na dostarczenie na Ukrainę 400 sztuk przeciwpancernej broni produkcji niemieckiej oraz że wydano także zgodę na dostarczenie Ukrainie przez Estonię haubic wyprodukowanych w NRD.

Do tej pory rząd Niemiec nie zgadzał się na dostawy broni na Ukrainę tłumacząc to zasadą nieeksportowania broni do stref, w których toczą się działania wojenne. - Nie będziemy dostarczać broni na Ukrainę - mówił w czwartek wicekanclerz i minister gospodarki Niemiec Robert Habeck (partia Zielonych).

Deklarację kanclerza Niemiec z zadowoleniem przyjął prezydent Ukrainy. "Oby tak dalej, kanclerzu Scholz! Koalicja antywojenna w akcji" - napisał na Twitterze Wołodymyr Zełenski.