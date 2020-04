Koronawirus: kiedy kwarantanna jest obowiązkowa

W myśl art. 4 pkt 4 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (dalej: „u.t.d.") „niezarobkowy przewóz drogowy" stanowi przewóz na potrzeby własne, tj. każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie wymienione w u.d.t. warunki. Chodzi m.in. o to, by pojazd był prowadzony przez przedsiębiorcę lub jego pracownika oraz aby przedsiębiorca miał tytuł prawny do pojazdu i przewożonych rzeczy.