Zagrożenie dla gospodarki. Polaków szybko ubywa

– Potrzebujemy innowacji i inwestycji. W obu tych dziedzinach jesteśmy w trójce najgorszych państw w UE. Odwrócenie tej sytuacji to w praktyce warunek dalszego rozwoju naszego kraju i wzrostu dobrobytu Polaków wobec niekorzystnych tendencji demograficznych – uważa Kamil Sobolewski.

Czytaj więcej Gospodarka Niepokojący bezruch w inwestycjach nad Wisłą Rosnące koszty, zawirowania geopolityczne i duża niepewność uderzają w biznes. Zamiast być motorem PKB, inwestycje w 2024 r. mogą w Polsce nawet spaść – ze szkodą dla całej gospodarki.

Pracownicy z rożnych stron świata

Jednak i on, i inni ekonomiści zwracają uwagę na to, iż na pewno potrzebni będą na rynku pracy imigranci. Ważne jest więc, by powstała strategia demograficzna i imigracyjna, a polityka imigracyjna prowadzona była według przejrzystych standardów.

– Migracja to na razie jedyna szansa dla Polski i innych krajów – bo inne sposoby nie działają – na zmiany demograficzne – zauważa Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. – Nie ma skutecznej metody, by zachęcić Polki do rodzenia drugiego i kolejnego dziecka. Dotychczasowe programy nie pomogły zatrzymać spadku dzietności – ocenia przedsiębiorca. Uważa, że wpadliśmy w podobną pułapkę jak wiele zamożnych krajów. – Te ratują się migracją, a w Europie najmocniej, najagresywniej robi to Hiszpania. W latach 60. mieliśmy podobną liczbę mieszkańców – ok. 30 mln osób, teraz w Hiszpanii mieszka prawie 50 mln osób. Dla rządów hiszpańskich nie jest problemem wysokie bezrobocie w kraju. Nie przejmują się nim i przyjmują do siebie imigrantów – dodaje Kaźmierczak.

Ekonomiści zaznaczają, że częścią strategii i działania władz powinna być integracja cudzoziemców.