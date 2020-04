Tarcza antykryzysowa: kryterium przychodu a zwolnienie z ZUS

Kryterium zmniejszenia przychodów, o którym mowa w treści pytania, nie powinno mieć znaczenia dla możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS. W świetle postanowień dotyczących zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. (art. 31zo ust. 1b Ustawy o Tarczy Antykryzysowej), warunkiem skorzystania z tej preferencji jest zgłoszenie wnioskodawcy jako płatnika składek:

- przed dniem 1 lutego 2020 r. i zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych na dzień 29 lutego 2020 r. od 10 do 49 ubezpieczonych,

- w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych na dzień 31 marca 2020 r. od 10 do 49 ubezpieczonych,