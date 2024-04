Na ratunek stadninom. To one mają odbudować reputację hodowli koni

Odbudowa zasobu genetycznego zajmie kilka lat

Przywołując wyniki audytu, relacjonował, że „od 2016 roku istniała silna presja na efekty i kwoty za wylicytowanie koni, co doprowadziło do zubożenia zasobu stadniny”. – Dewastacja hodowli nastąpiła poprzez wyprzedaż koni za ceny często nieadekwatne do ich jakości. Sprzedawano też zwierzęta, które w ogóle nie powinny opuścić Polski z uwagi na brak potomstwa – wyliczał.

Według KOWR odbudowa zasobu genetycznego zajmie nawet kilkanaście lat, a pomóc ma w tym właśnie Weronika Sosnowska. Na tym jednak nie kończy się lista nazwisk osób, zaangażowanych w poprawę sytuacji Janowa Podlaskiego. Jest na niej też Marek Trela, który ma doradzać stadninie w sprawach hodowlanych.

Według KOWR odbudowa zasobu genetycznego zajmie nawet kilkanaście lat

To właśnie on jest współautorem audytu, przeprowadzonego dla KOWR. Sporządził go wraz z innymi specjalistami zwolnionymi w lutym 2016 roku: ówczesną inspektorką ds. koni w ANR Anną Stojanowską i ówczesnym szefem stadniny w Michałowie Jerzym Białobokiem.

Po zwolnieniu cała trójka urządziła na nowo swoje życie zawodowe, często z dala od granic kraju. Anna Stojanowska potwierdza w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że KOWR i stadniny chcą skorzystać z ich doświadczenia. – Żeby coś zrobić, musimy mieć umocowanie prawne. Rozmawiamy na temat umów, które moglibyśmy podpisać – informuje.

Nowa hodowczyni także w Michałowie

To nie koniec zmian kadrowych. Stadnina w Michałowie, która po 2016 roku również przeżywała problemy finansowe i hodowlane, choć nie w tej skali, co Janów Podlaski, również ma nową główną hodowczynię. To Magdalena Helak-Kulczyńska, która dotąd była tam doradcą, a w przeszłości pierwsze kroki w stadninie stawiała pod okiem Jerzego Białoboka.