Sejm rozpoczął prace nad reformą TK. Dwie partie chcą odrzucenia projektów

Chodzi o projekt ustawy o TK i przepisy wprowadzające tę ustawę. Trafiły one do Sejmu na początku marca, gdzie skierowała je grupa posłów KO, Lewicy, PSL oraz Polski2050.

Reklama

Sejm rozpoczął prace nad reformą TK

Posłowie rozpoczęli pracę nad tymi projektami w środę wieczorem. W debacie nad nim posłowie przedstawiciele PiS i Konfederacji zawnioskowali o odrzucenie obu projektów w pierwszym czytaniu. Sejm rozstrzygnie te wnioski podczas głosowań zaplanowanych na piątek. Posłowie podejmą też wtedy decyzję, czy skierować projekty do prac w komisji sejmowej.

- Projekt nie jest nawet niekonstytucyjny jest antykonstytucyjny łamie podstawowe zasady demokracji (…) Tym ustawami chcecie zachwiać tym co podstawowe w państwie demokratycznym, podziałem na władzę ustawodawcza, wykonawczą i sądowniczą. Sejm nie ma prawa oceniać kto jest, a kto nie jest sędzia TK. Nie ma prawa oceniać kiedy rozpoczęła się kadencja prezesa TK i kiedy się zakończy – mówił poseł PiS Krzysztof Szczucki.

Wniosek o odrzucenie projektów w pierwszym czytaniu złożył też Michał Wawer z Konfederacji. - Tak, PiS zniszczył TK. Politycy PiS powinni być rozliczeni za to co zrobili z polskim sądownictwem, a zbrodnie na polskim wymiarze sprawiedliwości powinny być jak najszybciej naprawione. Te projekty nie są drogą do tego. To co w nich dostaliśmy to chaos, bezprawie, dyktat jednej strony sporu politycznego. Lekarstwo gorsze niż choroba – mówił Wawer.