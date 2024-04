Władze w Nigrze wypowiedziały umowę z USA. To cios również w Unię Europejską

Czytaj więcej Polityka Sojusz dyktatorów państw antyfrancuskich Pod patronatem Kremla powstał wojskowy alians trzech antyfrancuskich państw.

Jeśli któraś ze zwalczających się grup islamskich radykałów je opanuje, będzie to stanowiło poważny problem dla francuskiej energetyki, ale „te zasoby nie stanowią bezpośredniego zagrożenia, np. poprzez skonstruowanie brudnej bomby”. Pustynna partyzantka nie ma zasobów, by tworzyć taką broń ani nawet by przemycać paliwo jądrowe.

– Mogą natomiast stać się zmorą w sferze publicznej i paliwem dla propagandowych kampanii dezinformacyjnych (podrywających stabilność Europy) – sądzi Parens.