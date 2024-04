Rząd nie chce przekazywać bezrobotnych ZUS-owi. Eksperci uważają, że to błąd

Większa elastyczność w wyborze urzędu pracy

Nie wszystkie działania rządu w zakresie reformy rynku pracy są odbierane jednak krytycznie. Aprobatę zyskała m.in. propozycja, zgodnie z którą bezrobotny będzie miał możliwość wyboru urzędu pracy, z którym zmierza współpracować. Aktualnie musi się on zarejestrować w pośredniaku właściwym dla jego miejsca zameldowania. Zdaniem projektodawców stwarza to duże utrudnienia, np. dla osób które zmieniły adres zamieszkania, ale nie mają w nowym miejscu meldunku. Teraz muszą się one przemeldować, co nie zawsze jest możliwe gdyż np. wynajmują mieszkanie i właściciel nie chce się na to zgodzić. Dlatego, zgodnie z założeniami, zniesione zostanie powiązanie osoby bezrobotnej z urzędem pracy właściwym ze względu na miejsce zameldowania.

– Taka zmiana nie tylko będzie ułatwieniem dla klientów PUP, ale też wpisuje się w szerszy trend "odmiejscowienia" działalności urzędów. Ze względu na to, że mamy obecnie centralne bazy danych nie ma powodu, dla którego obywatel miałby móc korzystać jedynie z usług podmiotu, który znajduje w obrębie jego miejsca zameldowania – mówi Łukasz Kozłowski.

Oferty pracy w jednym miejscu

Rząd chce też, aby pracodawcy z sektora publicznego (tj. podmioty publiczne, wykonujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym, a także spółki skarbu państwa) miały obowiązek zgłaszania ofert pracy do specjalnej bazy ( e-Praca).

– Taki portal już istnieje. Nazywa się Centralna Baza Ofert Pracy – CBOP. Obligatoryjnie wprowadzane są do niego wszystkie oferty, które trafiają do urzędów pracy. I na tym koniec. Inne podmioty publiczne mogą oczywiście ogłaszać się tam z własnej inicjatywy. Jednak tego nie robią– mówi Łukasz Kozłowski.

Za sprawą nowych przepisów ma się to zmienić.