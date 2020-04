Tarcza antykryzysowa: odsetki za spóźnienie w zapłacie ZUS

– zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych. Spełniający te kryteria mogą zostać zwolnieni z nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na FP, FS, FGŚP lub FEP, należnych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r., w wysokości 50 proc. łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. Pozostałą połowę należności przedsiębiorca-płatnik zobowiązany jest uregulować na zasadach ogólnych, tj. do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który opłacane są składki. Nieuregulowanie składek w terminie co do zasady wiąże się z naliczeniem odsetek za zwłokę. Po przekroczeniu terminu do opłacenia składek można zwrócić się do ZUS z wnioskiem o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę. Ulga może być przyznana na uzasadniony względami gospodarczymi związanymi z Covid-19 wniosek dłużnika.