Liczyć się ma: staż orzekania (w tym na aktualnym stanowisku), doświadczenie w rozpoznawaniu spraw określonego zakresu (dotychczasowy dorobek kandydata i efektywność jego pracy) oraz wpływ delegowania sędziego na pracę sądu, z którego ma być on delegowany.

Koniec odwołania z delegacji sędziego bez uzasadnienia

Odwołanie z delegacji do innego sądu wymagać będzie uzasadnienia. Sędzia, który uda się na delegację, nie będzie stratny finansowo. Przez pierwsze pół roku będzie otrzymywał 12,5 proc. podstawy wynagrodzenia zasadniczego, a potem 25 proc.

- Przepisy o delegowaniu sędziów należało zmienić ze względu na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 listopada 2021 r. – uzasadnia "Rz" Dariusz Mazur, wiceminister sprawiedliwości. I przypomina, że TSUE powiedział w nim, że aby uniknąć uznaniowości i ryzyka manipulacji, decyzja dotycząca delegowania sędziego i decyzja o zakończeniu tego delegowania, w szczególności gdy chodzi o delegowanie do sądu wyższej instancji, powinny być podejmowane na podstawie znanych wcześniej kryteriów i być należycie uzasadnione. – W mojej ocenie projekt wszystkie te mankamenty usuwa – ocenia.

Sędziowie: należy ograniczyć oddelegowania

Co o delegacjach do orzekania myślą sami sędziowie? Sędzia Katarzyna Zbudniewek-Wesołowska z Sądu Okręgowego w Łodzi mówi „Rz”, że osobiście jest za ograniczeniem delegowania sędziów. – Jeśli chodzi o sądy równorzędne, to powinny one następować jedynie w najbardziej uzasadnionych sytuacjach. Nie rozumiem z kolei delegacji do sądów wyższego rzędu, które mają otwierać drogę do awansu sędziego. Są one zbędne, bo i bez nich można awansować. Z kolei delegacje do Ministerstwa Sprawiedliwości powinny zniknąć. A jeśli już mają pozostać, to jedynie jako krótkotrwałe i eksperckie np. do przygotowania konkretnych propozycji – mówi „Rz” sędzia Zbudniewek-Wesołowska.

