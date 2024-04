„Politico” zastrzega, że broń i uzbrojenie pozyskane w ramach kontraktów będzie trafiać na Ukrainę przez kilka lat, ponieważ pieniądze są przeznaczone na produkcję nowego uzbrojenia w ramach programu Ukraine Security Assistance Initiative, co oznacza, że broń nie będzie pochodzić z magazynów amerykańskiej armii.



Sekretarz obrony USA, Lloyd Austin, ma ogłosić nowy pakiet pomocy w czasie wirtualnego spotkania członków tzw. grupy Ramstein, zrzeszającej ponad 50 państw, które udzielają Ukrainie wsparcia wojskowego.



Na Ukrainę trafia obecnie pomoc wojskowa z magazynów armii USA

Pomoc wojskowa USA dla Ukrainy jest pilnie potrzebna, ponieważ - wobec wielomiesięcznego impasu w Kongresie w kwestii dodatkowych środków dla administracji Joe Bidena na wsparcie wojskowej Ukrainy — obecnie Rosjanie mają dużą przewagę nad Ukraińcami jeśli chodzi m.in. o amunicję artyleryjską (mowa o przewadze od 5 do 1 do nawet 10 do 1). Taka sytuacja na dłuższą metę grozi przełamaniem frontu przez rosyjską armię.



W środę odpowiedzialny za logistykę w Pentagonie William LaPlante mówił, że rosyjskie fabryki zbrojeniowe pracują obecnie na trzy zmiany, 24 godziny na dobę. Rosjanie mają przeznaczać na zbrojenia od 6 do 7 proc. PKB.



Obecnie na Ukrainę trafia uzbrojenie dostarczone w ramach pakietu pilnej pomocy, wartego ok. miliard dolarów, który zaczął być realizowany zaraz po podpisaniu przez Joe Bidena ustawy z dodatkowymi środkami na wsparcie dla Ukrainy.