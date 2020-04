Koronawirus: jakie zwolnienia i ulgi w ZUS

Odnośnie natomiast do spadku obrotów – zgodnie z tarczą antykryzysową rozumie się przez to określony procentowo spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Biorąc pod uwagę, że ustawa odwołuje się do sprzedaży (a więc strony przychodowej), wystąpienie straty w danym miesiącu nie powinno mieć wpływu na kalkulację spadku obrotów. Wystarczy porównanie wielkości sprzedaży z 2020 r. do wielkości sprzedaży z 2019 r. – oczywiście w analogicznych okresach.