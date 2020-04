Koronawirus: jak ratować firmę nie obniżając wynagrodzeń

Przy wskazanej ilości osób zatrudnionych istotnym instrumentem wsparcia dla Spółki może być dofinansowanie wynagrodzeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Kluczowym warunkiem jego otrzymania jest osiągnięcie spadku obrotów rozumianego jako spadek o 25% w relacji miesiąc do miesiąca w 2020 roku lub 15 proc. w relacji sumy 2 kolejnych miesięcy 2020 roku do analogicznego okresu 2019 roku. Odrębnymi warunkami jest brak zaległości publicznoprawnych do końca III. kwartału 2019 roku, niespełnianie przesłanek upadłości oraz niekorzystanie z innych form pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. Założyć można, iż warunki są w niniejszej sprawie spełnione.

