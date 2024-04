Rząd wprowadza nowe obowiązki dla uchodźców z Ukrainy

We wtorek, 30 kwietnia rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zakłada on przedłużenie do 30 września 2025 r. rozwiązań dotyczących osób, które przybyły do Polski w związku z wybuchem wojny w Ukrainie. Do końca września 2025 r. przedłużona zostanie możliwość legalnego pobytu i pracy w Polsce, zapewniony zostanie dostęp do edukacji, do świadczeń zdrowotnych, do świadczeń wypłacanych przez ZUS oraz świadczeń rodzinnych i socjalnych. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji zorganizowanej po przyjęciu projektu przez rząd zaznaczył jednak, że świadczenia socjalne, jak np. 800+ będą wypłacane dla dzieci, które uczą się w Polsce i jest na to potwierdzenie. Obecnie obowiązujące szczególne rozwiązania dotyczące pobytu uchodźców z Ukrainy obowiązują do 30 czerwca 2024 r.

Nowe obowiązki dla uchodźców z Ukrainy

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji przewiduje też nowe wymogi dla Ukraińców, w tym obowiązek osobistego stawiennictwa w urzędzie gminy przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL ze statusem „UKR” dzieci od 6. roku życia (obecnie wymóg dotyczy dzieci od 12 roku życia). Chodzi też o obowiązek pobierania odcisków palców do bazy PESEL UKR od dzieci, które ukończyły 6. rok życia (jest to związane z możliwością uzyskania karty pobytu). Wprowadzone zostaną także nowe mechanizmy zwalniania z opłat za pobyt powyżej 120 dni w obiektach zbiorowego zakwaterowania.

Jakie wymogi dla lekarzy z Ukrainy?

Rząd zdecydował także o przedłużeniu do 30 września 2025 r. możliwości udzielenia zgody na wykonywanie zawodu i przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu medykom z Ukrainy (konkretnie: lekarzom, lekarzom dentystom, pielęgniarkom lub położnym). W założeniach do projektu nie wspomniano natomiast o weryfikacji znajomości języka polskiego przez samorząd lekarski, o co apelowała Naczelna Izba Lekarska. NIL chce, aby po dwóch latach od rozpoczęcia wojny lekarzy z Ukrainy obowiązywały takie same zasady jak inne osoby z zagranicy.

Adwokat Joanna Wielgolawska-Pilas przypomina, że zasadą jest, że prawo wykonywania zawodu lekarza przyznaje Okręgowa Rada Lekarska, a jednym z wymagań, które powinien spełnić kandydat jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu lekarza. Egzamin ze znajomości języka polskiego przez lekarzy cudzoziemców przeprowadza Naczelna Rada Lekarska. Dopiero uzyskanie pozytywnego wyniku z tego egzaminu, przy spełnieniu pozostałych wymagań, umożliwia uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza.