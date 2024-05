W podobnym tonie wypowiedział się Konrad Berkowicz z Konfederacji. „Chyba muszę zrobić interwencję poselską i sprawdzić poziom alkoholu we krwi… Panie Ministrze, zapraszam na juwenalia na Miasteczko Studenckie. Na uroczystościach państwowych nie wypada!” - napisał.

Marcin Kierwiński: Był straszny pogłos. nie ma to nic wspólnego ze stanem zdrowia

Minister w rozmowie z Polsat News odniósł się do swojego wystąpienia.

- Był straszny pogłos na tych uroczystościach i chyba zdarzyło się coś z mikrofonem. Wszystko jest w najlepszym porządku. Był straszny pogłos z głośnika, który był nieopodal. Zdarza się i nie ma to nic wspólnego ze stanem zdrowia, aczkolwiek bardzo dziękuję za troskę - mówił Marcin Kierwiński.

Minister pytany był o opinie komentujących w sieci internautów. - Różni internauci, różni politycy, którzy chluby polskiemu życiu publicznemu nie przynoszą. Nadinterpretują fakty i starają się robić brudną walkę polityczną. Rozumiem, mają coś, czego mogą się przyczepić, ale te insynuacje są niegodne - odpowiedział.

- Robienie na tym brudnej polityki wystawia świadectwo tylko tym, którzy to robią. Pewnie będą chcieli to wykorzystać, ale ja wiem jak jest, najlepsze w tej sprawie jest mówienie prawdy. Jeżeli będą mnie atakować osoby, które w polskiej polityce są tylko dla szerzenia hejtu, to tylko ten hejt szerzą, nic więcej — zakończył szef MSWiA.