Jednak rozbudowa Okęcia i Modlina nie przekreśla CPK. A PiS i tak musiałby się na nią zdecydować, gdyby pozostał u władzy, bo trzeba umożliwić zapychającym się lotniskom obsługę szybko rosnącego ruchu do i z Polski zanim CPK powstanie, a do tego jeszcze droga daleka. To także kwestia dalszego rozwoju operującego na nich LOT-u w tzw. międzyczasie. Tu przypomnijmy, że to rząd PiS długo blokował rozbudowę Modlina, nad którym nie ma kontroli. Postawił na mniejszy Radom, który cały czas jest porażką i wciąż nie przyciągnął tylu linii i pasażerów, ile oczekiwano.

Berlińska obsesja PiS

W przypadku megalotniska PiS sam uwił na siebie bat, przez lata snując fantasmagorie nawet o 100 mln pasażerów, co potem kilkukrotnie weryfikował w dół, a także upierając się przy 2028 roku jako terminie otwarcia, który już raz przesuwał, a i tak jest kompletnie nierealny, co zresztą przyznawały osoby wcześniej zarządzające inwestycją. Dość powiedzieć, że nawet nie skupiono jeszcze gruntów pod port.

Skupiono się też nie na ekonomii i konkretnych wyliczeniach korzyści, a na polityce i hasłach wyborczych (np. „Różnica jest prosta. Oni uważają, że CPK jest niepotrzebne, bo przecież mamy lotnisko w Berlinie”. (…) Polska czy Niemcy? Wybór należy do Ciebie").

Skupiono się też nie na ekonomii i konkretnych wyliczeniach korzyści, a na polityce i hasłach wyborczych

Prowadzący projekt politycy i menedżerowie tryskali optymizmem i zdawali się nie dostrzegać problemów z podobną niemiecką inwestycją w Berlinie. Port Berlin Brandenburg kosztował trzy razy więcej niż planowano, a jego oddanie do użytku opóźniła się o… dziewięć lat. Wierzyli, że dadzą radę, bo „Polak potrafi”?

Inne projekty PiS nie zachęcają do CPK

Niestety, w przypadku wielkich i „rozwojowych” projektów PiS sceptycyzm jest nie tylko wskazany, ale i konieczny. Jego flagowe inwestycje to albo porażki albo klęski. Program budowy wielkich promów bałtyckich „Batory” to rdzewiejąca od lat stępka, wielką elektrownię węglową w Ostrołęce rozebrano przy ogromnych stratach, polski samochód elektryczny, a prawdopodobnie raczej chiński składak z polskim logo wciąż jest w lesie (choć las pod fabrykę w Jaworznie już wycięto). Kilkukrotnie droższy niż planowano kanał przez Mierzeję Wiślaną stoi raczej pusty.