Wielka Brytania skręca w lewo. Czarne chmury nad konserwatystami

Sadiq Khan, burmistrz Londynu z Partii Pracy, odniósł zwycięstwo, zapewniając rekordową trzecią kadencję z rzędu w ratuszu. Wybory samorządowe odbyły się w Wielkiej Brytanii w 107 jednostkach. Specyfiką wyborów lokalnych w Anglii jest to, że w różnych jednostkach są one przeprowadzane w róznych latach.

Khan zdobył nieco ponad milion głosów, co oznacza, że poparło go prawie 44% wyborców. To ponad 11 punktów procentowych więcej niż jego główna pretendentka Susan Hall z Partii Konserwatywnej. Szczególnie dobrze radził sobie w centrum Londynu, ale miał problemy w kilku zewnętrznych dzielnicach.

Khan, który w 2016 r. zastąpił Borisa Johnsona na stanowisku burmistrza Londynu, w ciągu ostatnich kilku lat budzi coraz większe kontrowersje.

Jego zwolennicy twierdzą, że ma na swoim koncie wiele osiągnięć, takich jak rozwój budownictwa mieszkaniowego, bezpłatne posiłki w szkołach dla małych dzieci, kontrolowanie kosztów transportu i wspieranie grup mniejszościowych w Londynie. Tymczasem jego krytycy zarzucają mu, że ignoruje wzrost przestępczości, jest przeciwny samochodom i niepotrzebnie pozwolił, aby marsze propalestyńskie stały się regularnymi wydarzeniami.