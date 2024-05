Aktywiści mówią „dość”. Pozwą polskie państwo z powodu cierpienia psów i kotów

System opieki nad zwierzętami jest fikcyjny. Jego głównym celem jest jak najszybsze upchnięcie jak największej liczby zwierząt w miejscach odosobnienia mylnie nazywanych schroniskami Beata Krupianik z fundacji Karuna-Ludzie dla zwierząt

Jej zdaniem niewydolny i źle zaprojektowany system skutkuje cierpieniem nie tylko zwierząt, ale też i ludzi wrażliwych na krzywdę czworonogów. – Ja sama nie miałam od 20 lat urlopu. Pracuję 24 godziny na dobę, mając pod opieką ponad 20 kotów. Jedna z osób z naszego środowiska niedawno popełniła samobójstwo, nie mogąc już dłużej tego znieść. Państwo polskie zmusiło nas do obcowania z niewyobrażalnym cierpieniem zwierząt. Czas najwyższy, byśmy w końcu odzyskali nasze życie – dodaje.

800 osób w pozwie zbiorowym przeciwko polskiemu państwu

Relacjonuje, że osób, które zadeklarowały uczestnictwo w pozwie zbiorowym przez wypełnienie specjalnego formularza jest już około 800. Jednym z nich jest burmistrz Wieruszowa Rafał Przybył, znany ze zorganizowania w swoim miasteczku Ogólnopolskiego Kongresu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt. – Nawet jeśli ktoś nie jest wrażliwy na cierpienie psów i kotów, to przynajmniej musi mieć świadomość, że na rzekomą opiekę nad nimi idą gigantyczne pieniądze publiczne – mówi. – Poza tym wydaje mi się, że walka z bezdomnością zwierząt to jest ta sama struna wrażliwości, co piecza zastępcza czy pomoc niepełnosprawnym. Jeśli nie będziemy chcieli na poważnie podejść do pierwszego z tych tematów, polegniemy tez przy pozostałych – dodaje.

Nie pierwszy przypadek pozwania Polski

Czego dokładnie będą żądać aktywiści w pozwie? Tego jeszcze nie ujawniają. I nie będzie to pierwszy przypadek, gdy ktoś pozywa państwo polskie za zaniechania w ważnej społecznie sprawie.

Np. w 2021 roku aktorka Grażyna Wolszczak wywalczyła 5 tys. zł zadośćuczynienia od Skarbu Państwa na cel społeczny za niewystarczającą walkę ze smogiem. Dwa lata wcześniej sąd rejonowy orzekł łącznie 35 tys. zł zadośćuczynień na cele charytatywne w sprawie aktora Jerzego Stuhra, dziennikarza Mariusza Szczygła i tłumacza Tomasza Sadlika, którzy również pozwali państwo za naruszenie prawa do korzystania z czystego powietrza. Z kolei w 2021 roku pięć osób postanowiło pozwać polskie władze za zaniedbywanie kwestii kryzysu klimatycznego. Ich batalia prawna wciąż trwa.