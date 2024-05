Chińczycy wysłali sondę kosmiczną na "ciemną stronę Księżyca"

Czytaj więcej Technologie Pierwsze zestrzelenie rakiety w kosmosie. Świat szykuje się na „gwiezdne wojny” Czy wkrótce dojdzie do pierwszego konfliktu zbrojnego w przestrzeni kosmicznej? Armie Chin, Rosji, USA oraz Izraela są już na niego gotowe. Izrael podczas niedawnego ataku Iranu zestrzelił jeden z pocisków balistycznych w przestrzeni kosmicznej.

Plany wysłania człowieka na księżyc mają Stany Zjednoczone i Chiny

Nie jest to jedyne planowane przedsięwzięcie w ramach chińskich misji kosmicznych. Do innych jeszcze ambitniejszych należy wysłanie załogowej misji na Księżyc do 2030 roku oraz budowa bazy na powierzchni Księżyca.

Podobne plany w tym zakresie mają również Stany Zjednoczone, które planują ponowne wysłanie astronautów na Księżyc do 2026 r. w ramach misji Artemis 3.

Chang'e-6 to pierwsza z trzech bezzałogowych misji na Księżyc zaplanowanych przez Chiny w tej dekadzie.

Kolejna misja, Chang'e-7, będzie przeszukiwała południowy biegun Księżyca w poszukiwaniu wody, podczas gdy Chang'e-8 podejmie próbę ustalenia technicznej wykonalności budowy planowanej bazy, znanej jako Międzynarodowa Stacja Badawcza Księżyca.