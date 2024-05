Czterdziestolatkowie to najliczniejszy rocznik pracujących

W największych firmach pracuje najwięcej osób – prawie 4,9 mln. Tak wynika z najnowszych danych GUS na temat pracujących w gospodarce narodowej w listopadzie zeszłego roku.

GUS informacje o tym, ile osób pracuje w całej gospodarce podaje z pięciomiesięcznym opóźnieniem, najnowsze dane informują więc o sytuacji na rynku pracy z listopada. Wynika z nich, że pracowało (łącznie z rolnikami i samozatrudnionymi) ponad 15,16 mln osób. W tym 1,16 mln w indywidualnych gospodarstwach rolnych. GUS co prawda nie podaje liczby samozatrudnionych, ale robi to ZUS – pod koniec roku było to niespełna 1,72 mln osób. Pozostali na rynku pracy to pracujący w firmach i w instytucjach, w których są przynajmniej dwie osoby.

W jakich firmach pracuje najwięcej i najmniej osób?

Najwięcej osób – prawie 4,9 mln pracuje w firmach, które zatrudniają od 250 osób. Takich pod koniec roku było niespełna 6,8 tyś, w Polsce. Co ciekawe ponad 2,8 mln pracowników zatrudnionych jest w przedsiębiorstwach 1000+.

Drugą grupą firm i instytucji, w których pracuje najwięcej osób są działalności jednoosobowe i takie, w których pracuje do 5 osób – jest to nieco ponad 4 mln osób. Najmniej zaś pracuje w mikro firmach od 6 do 9 pracowników - nieco ponad 700 tys. osób, czyli niespełna 5 proc. wszystkich pracujących.