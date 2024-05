Nocny nalot na Zachodnim Brzegu. Wojsko izraelskie zabiło trzech Palestyńczyków

Palestyńskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że jeden z rannych zmarł w sobotę w drodze do szpitala po nalocie na Deir al-Ghusun. Reporter agencji Reuters obecny na miejscu zdarzenia widział, jak siły izraelskie opuszczały wioskę wraz z dwoma innymi ciałami. Izraelskie wojsko oświadczyło, że prowadzi „działania antyterrorystyczne na tym obszarze”.

Seria starć na Zachodnim Brzegu Jordanu

Sobotnia operacja w Tulkarm była częścią serii starć na okupowanym Zachodnim Brzegu pomiędzy siłami izraelskimi a Palestyńczykami, które eskalowały od ponad dwóch lat, ale nabrały intensywności od czasu ataku pod przewodnictwem Hamasu na Izrael w październiku ubiegłego roku.

Od października co najmniej 460 Palestyńczyków zostało zabitych przez siły izraelskie lub żydowskich osadników na Zachodnim Brzegu i we Wschodniej Jerozolimie. Według danych palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia, większość z nich to uzbrojeni bojownicy, ale zginęli także rzucający kamieniami młodzi ludzie i niezaangażowani cywile.

Palestyńczycy chcą odzyskania Zachodniego Brzegu i Gazy jako rdzenia niepodległego państwa ze stolicą w Jerozolimie Wschodniej. Izrael zaanektował te terent podczas wojny na Bliskim Wschodzie w 1967 r.