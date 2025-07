PKP Cargo złożyło do sądu plan restrukturyzacyjny

„Problemy, w jakich znajduje się PKP Cargo w restrukturyzacji, mają charakter strukturalny i aby utrzymać płynność, uregulować zobowiązania, a w dłuższym terminie odbudować rentowność, konieczne jest podejmowanie działań zmierzających do zmiany funkcjonowania spółki w praktycznie wszystkich aspektach. To proces rozłożony na lata, a kluczem do jego sukcesu jest konsekwentne wdrażanie optymalizacji kosztowej, poprawy marżowości operacyjnej oraz maksymalizacja wykorzystania aktywów spółki” - zauważa cytowana w komunikacie prasowym Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes PKP Cargo.

Dodaje, że w pierwszej kolejności zabezpieczone będzie bieżące funkcjonowanie firmy, a następnie zostaną wprowadzone działania z zakresu restrukturyzacji sprzedażowej, finansowej, procesowej, organizacyjnej i majątkowej. „Naszym celem jest stworzenie spółki, która będzie w stanie odzyskiwać udziały rynkowe, będzie konkurencyjna i trwale rentowna” - deklaruje Wasilewska-Semail.

PKP Cargo przedstawiło propozycje układowe dla wierzycieli

Wczoraj PKP Cargo złożyło również do sądu propozycje układowe dla wierzycieli, które stanowią integralny element planu restrukturyzacyjnego. Zakładają one podział wierzycieli na dziewięć grup, co ma umożliwić elastyczne podejście do różnych kategorii zobowiązań - zarówno w zakresie terminu ich spłaty, jak i ewentualnego umorzenia części należności lub rozłożenia płatności na raty. W ten sposób spółka chce zwiększyć prawdopodobieństwo przyjęcia układu oraz jego skuteczną realizację.

Propozycje układowe dla wierzycieli zostały przygotowane m.in. z uwzględnieniem aktualnych i prognozowanych możliwości finansowych spółki oraz konieczności przywrócenia jej trwałej zdolności do regulowania zobowiązań. Ponadto uwzględniają konieczność utrzymania ciągłości operacyjnej i realizacji podstawowej działalności gospodarczej oraz zasady równego traktowania wierzycieli w ramach danej grupy.

Zobowiązania objęte układem na 30 maja 2025 r. wynosiły łącznie 2 937 mln zł. „Zarząd działając odpowiedzialnie musi zaproponować wszystkim wierzycielom akceptowalny przez nich program spłat. Staraliśmy się przygotować jak najlepsze warunki i mam nadzieję, że rozmowy z wierzycielami, które są przed nami zakończą się sukcesem” - mówi Paweł Miłek, wiceprezes ds. restrukturyzacji PKP Cargo.

W planie restrukturyzacyjnym wskazano, iż główny akcjonariusz spółki, czyli PKP rozważa możliwość udzielenia pożyczki w kwocie do 500 mln zł na działalność operacyjną. Środki z potencjalnego finansowania dłużnego nie wejdą w zasób środków przeznaczonych na spłatę wierzycieli.