Właściciel sieci aptek żąda odszkodowania. Pozew przeciw Polsce na miliardy dolarów

„Od drugiej połowy 2017 roku, czyli przegłosowania przez posłów PiS ustawy nazywanej Apteka dla Aptekarza, Gemini oraz farmaceuci zrzeszeni we franczyzie byli traktowani w sposób dyskryminacyjny, naruszający przepisy i standardy prawa krajowego oraz międzynarodowego. Działania ówczesnych władz doprowadziły do zablokowania inwestycji, czego najostrzejszym przejawem była uchwalona w 2023 r. kolejna nowelizacja prawa farmaceutycznego, przyjęta jako poprawka do ustawy o kredytach eksportowych. Tryb tej legislacji łamał podstawowe standardy stanowienia prawa i regulamin Sejmu” – czytamy w oficjalnej informacji, którą otrzymaliśmy od Gemini Polska. I dalej: „Zmiany regulacyjne, o których mowa powyżej nie doprowadziły do poprawy jakości systemu zdrowia, ani wzrostu konkurencji. Tego jaskrawym przykładem jest spadek ilości aptek na rynku o ponad 2000 aptek w ciągu pięciu lat oraz konsolidacja rynku w tzw. »sieciach partnerskich«, z których największa skupia blisko 40 proc. rynku wszystkich aptek oraz ponad 30 proc. rynku hurtowego” – zaznacza Gemini Polska.

Gemini Polska żąda miliardów dolarów

Warburg Pincus oczekuje albo zmiany prawa albo odszkodowania od państwa polskiego. Firma nie chce zdradzić, w jakiej wysokości – ta ujawniana jest dopiero przez Trybunał. Nieoficjalnie mówi się, że roszczenie opiewa na 9–25 mld dol. – Ta druga kwota jest przestrzelona, ale pierwsza nie – mówi nam osoba znająca kulisy sprawy. Jest to uzależnione od utraconych korzyści. To dużo, bo rynek apteczny w Polsce jest wart ponad 50 miliardów złotych rocznie (dane za 2023 r.).

Ministerstwo Zdrowia (ono, z uwagi na temat sporu, będzie się tym zajmować) w odpowiedzi na pytanie „Rzeczpospolitej” potwierdziło, że wpłynęło zawiadomienie skierowane przez Warburg Pincus o sporze w związku z nowelizacją prawa farmaceutycznego z ubiegłego roku. „Z uwagi na przegląd sytuacji w obszarze zdrowia oraz złożoność niniejszej sprawy niezbędna była pogłębiona analiza. Nie podjęto jeszcze czynności zmierzających do rozwiązania sporu w drodze konsultacji i negocjacji, o których mowa w Traktacie. Komentowanie sprawy na tym etapie nie leży w interesie RP” – odpowiedziało nam Ministerstwo Zdrowia.