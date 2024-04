05:54 Rosyjskie drony zagrażają czołgom Abrams posiadanym przez Ukrainę

W związku z zagrożeniem Ukraińcy musieli wycofać abramsy z linii frontu.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraina musiała wycofać czołgi Abrams z linii frontu Dostarczone przez USA Ukrainie czołgi M1A1 Abrams zostały wycofane z linii frontu - informuje Associated Press, powołując się na źródła w armii USA.

05:32 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy publikuje nagranie podsumowujące 792 dzień wojny

Nagranie opublikowano na profilu Sztabu na Facebooku.



05:17 USA finalizują warte 6 mld dolarów kontrakty na zakup broni dla Ukrainy

Kontrakty mają obejmować amunicję do zestawów Patriot, amunicję artyleryjską, drony, środki do zwalczania dronów oraz pociski powietrze-powietrze przeznaczone dla myśliwców — twierdzą informatorzy „Politico”. W skład pakietu ma też wejść amunicja do zestawów HIMARS i zestawów obrony przeciwlotniczej NASAMS.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne USA kupują broń dla Ukrainy wartą miliardy dolarów USA przygotowują się do zawarcia wartych wiele miliardów dolarów kontraktów na zakup broni i sprzętu wojskowego dla ukraińskiej armii - informuje "Politico".

04:37 Zełenski: Pracujemy nad kontraktami na produkcję broni i sprzętu wojskowego na Ukrainie

W czasie wieczornego wystąpienia prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski mówił, że „każdy producent (na Ukrainie) musi mieć długoterminowe gwarancje, że każdy kontrakt będzie miał zapewnione niezbędne finansowanie (...)”. - Pracujemy też z naszymi partnerami nad inwestycjami w produkcję na Ukrainie — w niektórych obszarach możemy już produkować więcej, niż mogą pokryć dostępne nam fundusze. W czasie wizyt (zagranicznych), w czasie negocjacji, w kontaktach pomiędzy urzędnikami rządowymi i partnerami, omawiamy możliwość zebrania funduszy na większą skalę, tak aby kraje, które mają fundusze, a nie mają własnych zakładów produkcyjnych, mogły zbudować swój arsenał wraz z nami i wsparły nasz front — powiedział Zełenski.



04:36 Obwód sumski ostrzelany 47 razy w ciągu doby

Na terenie obwodu rozległo się w ciągu doby 188 eksplozji — informuje sumska obwodowa administracja wojskowa.



04:30 SBU zatrzymała wszystkich członków komisji wyborczej stworzonej przez Rosjan do przeprowadzenia pseudoreferendum w obwodzie chersońskim

Zatrzymani to członkowie komisji nr 826 utworzonej w rejonie berysławskim w obwodzie chersońskim. Teren, na którym działała komisja, już po pseudoreferendum z jesieni 2022 roku został wyzwolony przez ukraińską armię. SBU ustaliła też tożsamość szefowej komisji wyborczej, która uciekła na lewy brzeg Dniepru z wycofującymi się Rosjanami. Kobieta, na polecenie władz okupacyjnych, stworzyła komisję wyborczą przed pseudoreferendum, w skład której weszło dziewięciu lokalnych mieszkańców. Jej podwładni „intensywnie agitowali (...) i chodzili po domach mieszkańców z urnami wyborczymi” - podaje SBU. W czasie takich wizyt członkom komisji często towarzyszyli uzbrojeni Rosjanie.



04:26 W nocy w obwodzie biełgorodzkim ogłoszono alarm rakietowy

O ogłoszeniu alarmu poinformował gubernator obwodu, Wiaczesław Gładkow. Po ok. 30 minutach alarm został odwołany.



04:25 Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 792. dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 792. dniu wojny PAP

04:23 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: