Ka-32 to radziecki i rosyjski średni śmigłowiec transportowy z dwoma silnikami. Może być wykorzystywany do transportu pasażerskiego i towarowego, do pomocy w operacjach poszukiwawczo-ratowniczych, budowie budynków, załadunku i rozładunku statków oraz ewakuacji w nagłych wypadkach.

Stany Zjednoczone zezwoliły Siłom Zbrojnym Ukrainy na uderzenie w obiekty na Krymie pociskami dalekiego zasięgu ATACMS, które zostały niedawno przekazane ukraińskiej armii - poinformowali wysocy rangą urzędnicy Pentagonu w rozmowie z "The New York Times".

Wcześniej Wywiad Obronny Ukrainy poinformował, że 17 kwietnia śmigłowiec Mi-8 został zestrzelony na lotnisku Kriaż w rosyjskiej Samarze.