Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 793 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że ukraiński przemysł zbrojeniowy ma już większe możliwości produkcyjne od możliwości finansowych Ukrainy.

Pociski zostaną wykorzystane do uzupełnienia wcześniej dostarczonych systemów obrony powietrznej Patriot i stanowią część pakietu obejmującego także amunicję do zaawansowanych systemów rakietowych ziemia-powietrze (NASAMS). Inne elementy nowego pakietu pomocy wojskowej to sprzęt do integracji zachodnich systemów obrony powietrznej oraz rakietowych z radarami, posiadanymi przez Ukrainę, a pochodzącymi jeszcze z czasów sowieckich.

Pakiet zostanie sfinansowany w ramach programu Ukraine Security Assistance Initiative, który opłaca długoterminowe kontrakty z amerykańskimi producentami. Praktyczna realizacja pakietu może potrwać wiele miesięcy lub nawet lat.



Dlaczego Ukraina pilnie potrzebuje systemów Patriot

Wcześniej w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Kijów potrzebuje rakiet Patriot, aby stworzyć tarczę powietrzną, chroniącą kraj przed kolejnymi rosyjskimi atakami rakietowymi.



Zełenski omówił potrzebę posiadania Patriotów we wczesnych godzinach porannych w piątek podczas ukraińskiej Grupy Kontaktowej ds. Obrony, koalicji około 50 krajów zbierającej się wirtualnie na spotkaniu pod przewodnictwem Pentagonu. Jego zdaniem do ochrony ukraińskich miast potrzeba co najmniej siedmiu systemów Patriot. — Pilnie potrzebujemy baterii i rakiet Patriot — apelował, podkreślając, że sprzęt taki „może i powinien teraz ratować życie”.