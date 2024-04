Co z Ukraińcami, których Kijów widziałby w wojsku? Urząd ds. cudzoziemców tłumaczy

W związku z nową ustawą o mobilizacji konsulaty na Ukrainie - o czym poinformowały ukraińskie media - wstrzymały świadczenie usług dla mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba ogłosił "sprawiedliwe" podejście do mężczyzn w wieku mobilizacyjnym, zarówno przebywających na Ukrainie, jak i za granicą. Kułeba dodał, że nie będzie tak, iż siedzący za granicą będą otrzymywać usługi od ukraińskiego państwa w sytuacji, gdy inni giną na froncie.

Po inwazji Rosji na Ukrainę z Ukrainy za granicę przed poborem uciekło ok. 650 tys. mężczyzn w wieku poborowym. Ministerstwo Obrony Ukrainy wezwało ich do powrotu do ojczyzny. Ukraiński rząd chce nakłonić do powrotu do kraju mężczyzn, którzy mogliby zostać objęci mobilizacją. Punkty konsularne przestały wydawać Ukraińcom nowe dowody tożsamości, paszporty czy prawa jazdy. By otrzymać dokument z przedłużonym terminem ważności, obywatel Ukrainy musi przedstawić zaświadczenie o wpisie do rejestru wojskowego, które można odebrać jedynie na Ukrainie.

Czy część Ukraińców będzie musiała wrócić na Ukrainę?

Co stanie się z przebywającymi w Polsce mężczyznami z Ukrainy, których dokumenty utracą ważność? Czy będą musieli opuścić Polskę? - Możliwości przedłużenia pobytu w Polsce zależą od indywidualnej sytuacji migracyjno-prawnej danego cudzoziemca - odparł cytowany przez Wirtualną Polskę Jakub Dudziak, rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Podkreślił, że obowiązują przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. - Ci, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r. w związku z rosyjską agresją, mogą korzystać z ochrony tymczasowej poprzez rejestrację oraz otrzymanie numeru PESEL UKR i tym samym nie muszą składać wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej - zaznaczył rzecznik.