Wojna na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o mobilizacji

Do uchwalenia ustawy o mobilizacji namawiał w parlamencie dowódca Połączonych Sił Zbrojnych gen. Jurij Sodol. – Bardzo was proszę, przyjmijcie tę ustawę. Jest nam bardzo potrzebna. Trzymamy obronę ostatnimi siłami - mówił. Tłumaczył, że na niektórych odcinkach frontu Rosjan jest nawet dziesięciokrotnie więcej niż Ukraińców.

Z ustawy wykluczono przepis o demobilizacji po trzech latach służby. Deputowani zrobili to na wniosek ministra obrony Rustema Umerowa i naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandra Syrskiego. Politycy obiecali rozważyć kwestię demobilizacji i rotacji oddzielnie.

Nowa ustawa obniża wiek poborowy z 27 do 25 lat, zezwala na wezwania do wojska w formie elektronicznej oraz znosi obowiązkową służbę wojskową. Zamiast tego wprowadza podstawową służbę wojskową przez okres pięciu miesięcy w czasie pokoju i trzech miesięcy w czasie wojny.

Zgodnie z nową ustawą o mobilizacji, na Ukrainie podstawowe ogólne szkolenie wojskowe, trwające do trzech miesięcy, zostanie wprowadzone dla wszystkich obywateli w wieku od 18 do 25 lat we wszystkich placówkach edukacyjnych, także prywatnych.

