Co z Ukraińcami w wieku poborowym, którzy przebywają w Polsce? Stanowisko MON

- Nie dziwię się ukraińskim władzom, że zrobią wszystko, aby posyłać żołnierzy na front. Potrzeby są ogromne - komentował w tym tygodniu wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. - To jest obowiązek każdego obywatela w danym państwie (...), obywatele Ukrainy mają obowiązki wobec państwa. My już dawno sugerowaliśmy, że jesteśmy też w stanie pomóc stronie ukraińskiej w tym, żeby ci, którzy są objęci obowiązkiem służby wojskowej, udali się do Ukrainy - stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz.

Ustawa mobilizacyjna i problemy mężczyzn z Ukrainy z otrzymaniem paszportu

Jak już wcześniej informowaliśmy według założeń ustawy mobilizacyjnej problemy mogą zacząć mieć Ukraińcy w wieku poborowym, którzy wyjechali za granicę. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy nie zgłoszą się do komend uzupełnień (przynajmniej drogą elektroniczną), nie będą mogli liczyć na np. wyrobienie nowego paszportu w ukraińskiej placówce dyplomatycznej. Bez paszportu nie załatwią większości usług bankowych, urzędowych czy służbowych. Nie przedłużą też karty pobytu.

Nie tylko Polska zastanawia się nad mobilizacją ukraińskich obywateli przebywających za granicą. Czwartkowa wypowiedź ministra obrony Litwy, potwierdza, że również Litwini byliby skłonni postąpić podobnie, gdyby Polska zdecydowała się na taki ruch. - Litwa chce pójść w ślady Polski, jeśli chodzi o pobór do wojska ukraińskich mężczyzn mieszkających za granicą – oświadczył w czwartek minister obrony Laurynas Kascziunas, komentując wypowiedź polskiego ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza.

USA: Rząd Ukrainy ma prawo określić swoją politykę wobec swoich obywateli

Natomiast jak informowała Wirtualna Polska, przedstawiciel Departamentu Stanu USA Daniel Saizek, którego zapytano o kwestię ewentualnej deportacji Ukraińców, stwierdził, że "rząd Ukrainy ma prawo określić swoją politykę". - Nie ma jak dotąd żadnej decyzji ani stanowiska ze strony rządu USA, aby pomóc Ukrainie w tej dziedzinie, czy nie - powiedział Saizek.