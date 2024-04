- Jednostki Sojuszu bardzo zbliżyły się do rosyjskich granic i stworzyły dodatkowe zagrożenia dla bezpieczeństwa wojskowego (Rosji). Chcę podkreślić, że to nie my, ale oni przybyli do nas. To, po raz kolejny dowodzi, że nie można ufać ludziom Zachodu. Teraz zarzuca się nam, że jeśli Rosja nie zostanie zatrzymana na Ukrainie, to rzekomo zaatakuje kraje Sojuszu - mówił minister obrony Rosji.



Rosja zaatakowała Gruzję i Ukrainę, ale Siergiej Szojgu twierdzi, że „nie miesza się w sprawy innych państw”

Tymczasem, jak przekonywał Szojgu, Federacja Rosyjska „trzyma się polityki niemieszania się w sprawy innych państw”. Szojgu powiedział to mimo tego, że Rosja w 2008 roku zaatakowała Gruzję utrwalając sytuację, w której Tbilisi nie kontroluje części terytorium kraju, w 2014 roku nielegalnie anektowała Krym, a od 24 lutego 2022 roku prowadzi pełnowymiarową, niesprowokowaną agresję przeciw suwerennej Ukrainie.



Szojgu skarżył się, że „po upadku ZSRR” doszło do „ekspansji NATO na wschód, chociaż w latach 90-tych obiecano, że to się nie stanie”.



- W tym czasie doszło do sześciu fal rozszerzenia NATO — dodał minister obrony Rosji.

Wszystkie kraje, które przystąpiły do NATO po upadku ZSRR zrobiły to dobrowolnie, korzystając ze swojego suwerennego prawa do kształtowania sojuszy.