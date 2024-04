Ukraiński minister rolnictwa aresztowany. Wpłacił prawie 2 mln dol. kaucji i wyszedł

Nagranie z dźgania australijskiego biskupa na X. Zdaniem ludzi Muska to nie promuje przemocy

Należący do Elona Muska serwis społecznościowy X broni publikowania wpisw pokazujących biskupa w Australii dźgniętego nożem podczas nabożeństwa jako „część publicznej dyskusji”, odrzucając nakaz regulatora dotyczący usunięcia treści ze względu na to, że są one obraźliwe i brutalne.