Znane nazwiska na listach PiS w wyborach do PE mają dać partii dziesiąte zwycięstwo

PiS i PO chcą wygrać te wybory ze względów prestiżowych

I o to będzie toczyć się gra. PiS i PO chcą wygrać te wybory ze względów prestiżowych. Jeśli Kaczyński ponownie ogłosi zwycięstwo, zmobilizuje nie tylko „lud PiS-owski”, ale przekona niezadowolonych z władzy, że werdykt 15 października był wypadkiem przy pracy, wygraną, ale zbyt niską, i powrót do władzy jest możliwy, to PiS może wrócić do władzy szybciej, niż się wydawało.

PiS już osiągnęło sukces. Nie dało się rozbić, zmarginalizować, podzielić, a partia góruje w sondażach. Ośmielony Kaczyński będzie mógł liczyć na powrót do władzy, jeśli znajdzie koalicjanta. PE traktowany jest przez PiS instrumentalnie i merkantylnie. Liczy się władza w Polsce. Przez Brukselę PiS może powoli wrócić na Aleje Ujazdowskie.

Byli premierzy na listach Lewicy

W sobotę odbędzie się konwencja Lewicy. Formacja też stawia na znane nazwiska, które mogą jej jednak nie pomóc. Marek Belka i Włodzimierz Cimoszewicz wracają do macierzy i będą tym razem kandydować z lewicowych list, na których znajdzie się też Anna Maria Żukowska i Krzysztof Śmiszek.

Trzecia Droga jest podzielona, bo o ile Polska 2050 nie wysyła swoich ministrów do PE, o tyle reprezentacja PSL będzie bogata. Ogłoszenie list przed nami. Podobnie jak Konfederacji, dla której cztery mandaty to będzie sukces, ze wskazaniem na Stanisława Tyszkę i Konrada Berkowicza. Listy Janusza Korwin-Mikkego formacja się nie boi, bo w wyborach samorządowych i liczy ponownie na przeskoczenie Lewicy 9 czerwca, co może się udać.