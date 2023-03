04:29 Zełenski: Rosyjska agresja zbliża się do punktu, w którym może się załamać

- Nie ma terrorysty, który jest w stanie powiększać swój potencjał w konfrontacji z wolnym światem. Rosja nie jest wyjątkiem. Musimy stale zwiększać presję na terrorystów. Presję przez nasze działania obronne, sankcje wobec Rosji, udaremnianiu sposobów, którymi Rosja i jej firmy obchodzą sankcje, presję polityczną i prawną - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy. - Im silniejszą presję na nich wywrzemy, tym szybciej będziemy iść w kierunku przywrócenia integralności terytorialnej i międzynarodowego porządku prawnego - dodał.



04:26 Wicepremier Ukrainy ostrzega mieszkańców okupowanych terenów przed wysyłaniem dzieci do Rosji

Oferując mieszkańcom okupowanych części Ukrainy wyjazdy ich dzieci do Rosji na "wypoczynek" lub "pobyt w sanatorium", Rosjanie w rzeczywistości planują ich deportację - ostrzega wicepremier Ukrainy, Iryna Wereszczuk. - Niektórzy łatwowierni rodzice nawet wyrażają zgodę. A potem mają problemy. Niektórzy nie mogą odnaleźć dzieci. Inni są zmuszani do wyjazdu do Rosji, by odebrać dzieci, ale potem nie mogą jej opuścić - ostrzega ukraińska wicepremier.



04:23 W nocy nad obwodem biełgorodzkim w Rosji zestrzelono dwie rakiety

Rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła dwie rakiety nad Biełgorodem, stolicą obwodu biełgorodzkiego - poinformował na swoim kanale w serwisie Telegram gubernator obwodu, Wiaczesław Gładkow.



04:18 Okupacyjne władze Krymu: Budowa linii obronnych idzie zgodnie z planem

- Duża liczba ludzi i sprzętu zaangażowana jest w budowę linii obronnych na terenie Republiki Krymu - oświadczył szef okupacyjnych władz Krymu, Siergiej Aksjonow, w rozmowie z dziennikiem "Izwiestia". - Prace przebiegają zgodnie z planem - dodał. - Mogę tylko powiedzieć, że polecenie prezydenta zostanie wypełnione przez mieszkańców Krymu - podkreślił też. Aksjonow wyraził przy tym nadzieję, że budowane fortyfikacje nie zostaną wykorzystane.



