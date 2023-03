Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 386 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Okupacyjne władze Krymu informują o budowie linii obronnych na okupowanym przez Rosję półwyspie.

We wtorek rano, w wyniku kolizji z rosyjskim myśliwcem Su-27, nad Morzem Czarnym strącony został amerykański bezzałogowy statek powietrzny, MQ-9 Reaper.

Dron spadł do Morza Czarnego i - według strony amerykańskiej - może znajdować się na takiej głębokości, że wydobycie jego szczątków będzie niemożliwe. Rosja zapowiada jednak podjęcie takiej próby. USA nie mają obecnie żadnego okrętu w rejonie Morza Czarnego.



W czasie rozmowy z Austinem na temat incydentu Szojgu miał powiedzieć, że loty amerykańskich dronów w pobliżu wybrzeża okupowanego Krymu są "prowokacyjne w swojej naturze" i "mogą prowadzić do eskalacji w rejonie Morza Czarnego". Rosjanie uważają wody przylegające do Półwyspu Krymskiego za swoje wody terytorialne, USA, podobnie jak większość społeczności międzynarodowej, uważają Krym za okupowaną część Ukrainy i nie uznają roszczeń Rosji do suwerenności nad tym obszarem.



W oświadczeniu rosyjskiego resortu obrony czytamy, że Rosja "nie ma interesu w rozwoju sytuacji", który doprowadziłby do eskalacji w rejonie Morza Czarnego, ale "w przyszłości będzie reagować proporcjonalnie", a zarówno USA, jak i Rosja powinny "zachowywać się maksymalnie odpowiedzialnie".

Rosjanie uważają wody przylegające do Półwyspu Krymskiego za swoje wody terytorialne

Austin nie przekazał żadnych informacji na temat treści rozmowy z Szojgu. Podtrzymał jednak gotowość USA do realizowania lotów we wszystkich rejonach, w których jest to zgodne z prawem międzynarodowym i zażądał, aby rosyjskie lotnictwo zachowywało się "bezpiecznie i profesjonalnie".



Rozmowę telefoniczną z szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, gen. Walerijem Gierasimowem, odbył też szef Połączonego Kolegium Szefów Sztabów, gen. Mark Milley.



Rzecznik Departamentu Stanu, Ned Price, mówił w MSNBC, że do strącenia drona doszło najprawdopodobniej przypadkowo i że nie było ono celem Rosjan.