Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 386 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Okupacyjne władze Krymu informują o budowie linii obronnych na okupowanym przez Rosję półwyspie.

ISW cytuje słowa rzecznika Sił Obronnych Tawrijśka, płk Ołeksija Dmytraszkiwskiego, który 15 marca stwierdził, że rosyjskie działania ofensywne w ciągu minionego tygodnia były znacznie mniej intensywniejsze. Liczba rosyjskich natarć miała spaść z 90-100 dziennie do 20-29.



Według słów ukraińskiego pułkownika rosyjskie wojska straciły potencjał ofensywny ze względu na duże straty w ludziach i sprzęcie.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne USA i Rosja rozmawiały o strąconym dronie. Szojgu ostrzega przed eskalacją Minister obrony Rosji, Siergiej Szojgu i szef Pentagonu, Lloyd Austin, rozmawiali telefonicznie na temat incydentu z udziałem amerykańskiego drona MQ-9 Reaper oraz dwóch rosyjskich myśliwców Su-27, którego wynikiem było strącenie amerykańskiej maszyny.

ISW podkreśla, że wypowiedzi te są zgodne z oceną sytuacji, której dokonał think tank odnośnie tempa rosyjskich operacji wzdłuż całej linii frontu na Ukrainie.

"Rosyjskie działania ofensywne w obwodzie ługańskim są prawdopodobnie bliskie kulminacji, jeśli już nie osiągnęły kulminacji, chociaż Rosja skierowała większość pododdziałów co najmniej trzech dywizji na linię Swatowe-Kreminna" - czytamy w raporcie.



"Rosjanie poczynili tylko niewielkie, taktyczne zdobycze wzdłuż całej linii frontu w obwodzie ługańskim w ostatnim tygodniu, a ukraińskie siły zdołały prawdopodobnie przeprowadzić kontrataki i odzyskać część terytorium (obwodu)" - piszą analitycy ISW.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Francja opóźnia zakup amunicji dla Ukrainy przez UE? Brytyjski "The Telegraph", powołując się na swoje źródła twierdzi, że Francja opóźnia realizację unijnego planu w kwestii zakupu amunicji artyleryjskiej dla Ukrainy, domagając się, by 2 mld euro, które mają być przeznaczone na ten cel, trafiły tylko do firm z UE.

Według ISW bliska kulminacji jest też ofensywa Grupy Wagnera w rejonie Bachmutu. Tu też - jak pisze ISW - ukraińska armia odnotowuje spadek liczby ataków, zwłaszcza w ostatnich kilku dniach.

Komentując doniesienia Jewgienija Prigożyna, twórcy Grupy Wagnera, na temat zdobycia miejscowości Zaliznianśkie na północ od Bachmutu, ISW ocenia, że wskazuje to, iż siły Grupy Wagnera przeprowadzają ataki na niewielkie miejscowości, które są łatwe do zajęcia.

Jeśli Rosjanie będą chcieli uniknąć kulminacji w walkach o Bachmut, będą musieli skierować w ten rejon "znaczne rezerwy"

"Ostatnie zdobycze Wagnera na północ od Bachmutu wskazują, że straty w ludziach, artylerii i sprzęcie w walkach o Bachmut prawdopodobnie pozbawią (Grupę) Wagnera możliwości zamknięcia okrążenia Bachmutu albo poczynienia znaczących zdobyczy w walkach w terenie zurbanizowanym" - ocenia ISW.

Według ISW jeśli Rosjanie będą chcieli uniknąć kulminacji w walkach o Bachmut, będą musieli skierować w ten rejon "znaczne rezerwy". Think tank zaznacza, że Rosjanie mogą to zrobić, ponieważ w rejonie Bachmutu mają znajdować się pododdziały pułków powietrzno-desantowych, które nie biorą udziału w walkach. Think tank pisze też, że Rosjanie mogą rzucić do walki pododdziały 2 Brygady Piechoty Zmechanizowanej.

"Ale wygląda na to, że ofensywa wyłącznie Grupy Wagnera nie będzie wystarczająca, by zająć Bachmut" - podsumowuje ISW.

"Siły ukraińskie zwiększyły swoje szanse na odzyskanie inicjatywy" na polu walki - ocenia think tank.