Rosjanie niemal okrążyli Bachmut, a Ukraina broni miasta za wszelką cenę. Wycofanie się z niego dałoby Kremlowi pierwsze poważne zwycięstwo od lipca 2022 roku. Zajęcie zrujnowanego miasta stało się dla Rosjan celem symbolicznym i politycznym.

Dowództwo wojskowe Ukrainy poinformowało, że całkowite wycofanie się z Bachmutu jest brane pod uwagę, ale taka decyzja byłaby podjęta tylko w razie konieczności.

Zdaniem gen. Waldemara Skrzypczaka broniąc Bachmutu za wszelką cenę Ukraińcy popełniają „błąd operacyjny”. - Skupiają się na Bachmucie, a nie doceniają tego, co się dzieje na północy i na południu od Bachmutu, gdzie Rosjanie z powodzeniem wdarli się w głąb ugrupowania obronnego armii ukraińskiej i na pewno będą to powodzenie wykorzystywać, zostawiając Bachmut z tyłu - ocenił w programie WP „Newsroom”, podkreślając,iż „już widać wyraźnie, że Bachmut zostaje z tyłu i on zostanie okrążony i jego zdobycie powierzą wojskom Wagnera i innym wojskom, które nie pójdą w kierunku Kramatorska”.

Donbas głównym celem Putina

- Głównym celem (dla wojsk Putina - red.) jest Donbas i Rosjanie rozwijają operację na północy i na południe od Bachmutu. Bachmut będzie pewnie zdobyty przez przez Rosjan w długotrwałych walkach. Wielu polegnie po obu stronach żołnierzy, ale Bachmut nie ma znaczenia, jakie mu przypisują politycy - przekonywał były dowódca Wojsk Lądowych. - Z wojskowego punktu widzenia największym zagrożeniem dla Ukrainy jest ta rozwijająca się operacja na północ i na południe od Bachmutu, bo jeżeli się uda Rosjanom przełamać pozycje obronne na kierunku Kramatorska, to Rosjanie osiągną swój cel strategiczny, jakim jest zdobycie Donbasu - tłumaczył.

- To nie Bachmut jest celem dla Putina, jak mu się przypisuje, że Bachmut będzie jego jakimś wielkim zwycięstwem. On chce Donbasu i on walczy o Donbas, jego wojska prą w kierunku Kramatorska, bo chcą zdobyć Donbas. Dziwię się trochę tej narracji mediów naszych i ukraińskich, przypisujących Bachmutowi taką kluczową rolę - mówił emerytowany generał.

Generał zwrócił uwagę, że w narracji Ukrainy, dotyczącej miasta, „nie jest istotna w tej chwili obrona Bachmutu jako takiego, w sensie strategicznym, tylko wszyscy przypisują mu to, że tam się wyczerpują wojska rosyjskie”. - Zgoda. Na pewno tak, ponoszą Rosjanie duże straty, Ukraińcy ponoszą równie duże straty - bo tam walka jest bezpardonowa, na krótkie dystanse, zatem strony ponoszą ogromne straty na pewno w tych walkach. A jak widać Rosjanie nie ustąpią, Ukraińcy też nie chcą ustąpić, więc będą się tam bili do ostatniego żołnierza. To nie zmienia faktu, że Rosjanie swoje cele operacji zaczynają powoli osiągać, bo te operacje na północ i na południe od Bachmutu się rozwijają i Rosjanie się posuwają, niestety, do przodu - podsumował Waldemar Skrzypczak.

ISW: Kulminacja rosyjskiej ofensywy w rejonie Bachmutu

Chociaż zdobycie przez Rosję Bachmutu staje się coraz bardziej prawdopodobne, to „Rosjanom brakuje zdolności do wykorzystania taktycznego zdobycia miasta w celu uzyskania efektów operacyjnych” - przewiduje Instytut Studiów nad Wojną.

Według analityków rosyjska ofensywa prawdopodobnie „gwałtownie zakończy się” po ewentualnym zdobyciu miasta.

Rosyjskie skupienie się na Bachmucie wiąże się z osłabieniem natarć na innych odcinkach frontu. Ukraińscy żołnierze informują, że pozwala im to na przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dla mniej doświadczonych członków armii, a saperom na rozmieszczenie min na kierunkach ewentualnych ataków.

W środę wieczorem ISW podał, że w jego ocenie rosyjska ofensywa w rejonie Bachmutu, prowadzona przez Grupę Wagnera, jest bliska kulminacji albo nawet osiągnęła kulminację. Amerykański think tank ocenił, że grupa Wagnera nie jest w stanie swoimi siłami okrążyć Bachmutu i aby kontynuować działania ofensywne w tym rejonie Rosjanie musieliby rzucić na ten odcinek frontu oddziały regularnej armii.