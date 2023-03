W Wielkiej Brytanii policja jako nieoznakowanych radiowozów używa ciężarówek, w Niemczech autobusów. Wszystko po to żeby kontrolować pracę kierowców ciężarówek. A można się zdziwić co dzieje się w trakcie jazdy w kabinie - od czytania książki poprzez parzenie kawy aż do obcinania paznokci.