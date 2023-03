Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 386 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Okupacyjne władze Krymu informują o budowie linii obronnych na okupowanym przez Rosję półwyspie.

– Celowe atakowanie rosyjskiego samolotu w neutralnej przestrzeni powietrznej (…) to otwarte wypowiedzenie wojny największemu mocarstwu atomowemu – już zdążył przestrzec rosyjski ambasador w USA Anatolij Antonow.

Na razie do takiego rewanżu za zniszczenie drona MQ-9 Reaper nawołuje jedynie republikański senator Lindsey Graham. – Jeśli kiedykolwiek zbliżycie się do amerykańskiego obiektu lecącego nad neutralnymi wodami, wasz samolot powinien zostać zestrzelony – powiedział senator w telewizji Fox News.

Niezależnie od tego Polska jako pierwsze państwo ogłosiła, że w najbliższych dniach przekaże Ukrainie samoloty bojowe. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że w najbliższych dniach ukraińscy piloci dostaną od nas cztery MiG-i 29. W sumie oddamy Ukrainie 10 takich maszyn. Wraz z nami 10 z 11 swoich MiG-ów przekaże Słowacja. Dotychczas Kreml groził eskalacją konfliktu w przypadku oddania samolotów Ukrainie. Ale USA już oświadczyły, że poprą każde państwo, które to zrobi.

Jak się zdaje, jest to przynajmniej część dyplomatycznej odpowiedzi Waszyngtonu na zestrzelenie przez Rosjan amerykańskiego drona, lecącego – jak zwykle od początku wojny Rosji z Ukrainą – w misji zwiadowczej.

– Putin w swoim ulubionym repertuarze, czyli testowaniu granic tego, co jest dozwolone. Zestrzelili amerykański dron w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Na razie bez użycia broni. Teraz czekają [na reakcję] – podsumował incydent rosyjski miliarder i opozycjonista Michaił Chodorkowski.

Mimo zapewnień amerykańskiego Departamentu Stanu, że strącenie aparatu latającego nie było celowe, a jedynie świadczy o „niekompetencji” rosyjskich pilotów, Ukraińcy doszli do wniosku, że został on celowo zniszczony.

– Najpierw [rosyjscy piloci] próbowali różnymi manewrami przed dronem wepchnąć go w „korkociąg”: wyskakując tuż przed nim, by ciągiem silników wytrącić z toru lotu. Nie udało się – wyjaśniał jeden z ukraińskich ekspertów.

Później Rosjanie zaczęli zrzucać w pobliżu paliwo (co widać na nagraniach opublikowanych przez Departament Obrony), licząc, że gdy wleci w taką chmurę, zostanie ona zassana przez silnik i zapali się. Gdy i to się nie udało, uszkodzili śmigło reapera, które ma on z tyłu kadłuba. – Prawdopodobnie w ryzykownym manewrze powietrznym jeden z rosyjskich samolotów musnął je tzw. węzłem uzbrojenia. Znajdują się one pod skrzydłami oraz kadłubem i służą do przenoszenia różnego rodzaju uzbrojenia. Taki węzeł wymienia się szybko, za to dron traci sterowność i zaczyna spadać. Operatorzy muszą podjąć decyzję o jego zniszczeniu – mówił ekspert.

Reaper ma na stałe ładunek ok. 50 kilogramów materiału wybuchowego służącego do samozniszczenia. Nie wiadomo jednak, czy Amerykanie go zdetonowali.

Rosjanie chyba uważają, że nie, bo w rejon jego upadku wysłali okręty. – Flota Czarnomorska wyprowadziła w morze 20 okrętów bojowych i liczne jednostki wsparcia – poinformowało ukraińskie Dowództwo Południe, odpowiedzialne za obronę Odessy i wybrzeża.

Do tej pory nie wiadomo, czy Amerykanie zdetonowali ładunek wybuchowy i zniszczyli drona

Wcześniej sekretarz kremlowskiej Rady Bezpieczeństwa, gen. Nikołaj Patruszew zapowiadał, że Rosjanie spróbują znaleźć drona i podnieść z dna morza. Rosyjska flota na Morzu Czarnym ma do dyspozycji okręt ratowniczy Kommuna, jeden z najstarszych działających na świecie (ma ponad sto lat). Ale na jego pokładzie znajduje się dość nowoczesny batyskaf Priz, mogący schodzić pod wodę do około tysiąca metrów. A reaper spadł w miejscu, gdzie morze ma podobną głębokość. Kommuna uczestniczyła już w jednej akcji po zatopieniu w kwietniu 2022 roku ówczesnego rosyjskiego okrętu flagowego Moskwa, ale nie wiadomo, z jakim skutkiem.

Niektórzy blogerzy związani z rosyjskim wojskiem już opublikowali nagrania, na których słychać ludzi mówiących o wyciągnięciu „zewnętrznej pokrywy silnika”.

Zagadką pozostaje, po co Rosjanie strącili reapera. Amerykańskie drony od lat patrolują Morze Czarne. W godzinę po upadku MQ-9 drugi był już w powietrzu i podążał jego trasą. Podobnie robią Brytyjczycy, ale ich dronom zawsze towarzyszą samoloty bojowe.

– Takie incydenty to zaproszenie do rozmów – uważa ukraiński ekspert wojskowy Roman Switan. Według niego Rosjanie nie strzelali do drona, ale stworzyli sytuację kryzysową, by porozmawiać z Amerykanami. – A dalej już zaczęła się seria rozmów dyplomatycznych – podkreśla ekspert. Nie wiadomo jednak, co tak ważnego chciała Moskwa przekazać Waszyngtonowi, że aż zniszczyła statek powietrzny.

– Znając Amerykanów, przypuszczam, że nie będą rozdymali incydentu. Za to jakiemuś rosyjskiemu okrętowi podwodnemu na którymś z mórz, gdzieś tak na głębokości 200–300 metrów, zepsuje się turbina – dodał.

Ponadto wydaje się, że Rosjanie przegapili możliwości ukraińskiej armii, dla której takie zgrupowanie rosyjskich okrętów w jednym miejscu jest wymarzonym celem. W październiku ubiegłego roku ukraińskie drony nawodne zaatakowały bazę w Sewastopolu i uszkodziły obecny okręt flagowy Floty Czarnomorskiej „Admirał Makarow”.