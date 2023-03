05:40 Minister obrony Ukrainy: Rosjanie przeszli do defensywy, m.in. na Krymie

Ołeksij Reznikow, minister obrony Ukrainy, oświadczył we wtorek, że Rosjanie "wierzą w rychłą kontrofensywę Sił Zbrojnych Ukrainy" i "przeszli już do defensywy" w szczególności na okupowanym Krymie. Reznikow mówił, że Rosjanie m.in. na Krymie kopią okopy i budują umocnienia.



05:15 Rzecznik Pentagonu twierdzi, że Rosjanie nie wydobyli jeszcze z wód Morza Czarnego amerykańskiego drona

John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa przy Białym Domu powiedział, że Stany Zjednoczone podjęły już działania mające na celu "ochronę interesów USA" w kontekście strąconego drona.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Amerykanie nie chcą, by Rosjanie wydobyli z wód Morza Czarnego ich dron We wtorek rano, w wyniku kolizji z rosyjskim myśliwcem Su-27, nad Morzem Czarnym strącony został amerykański bezzałogowy statek powietrzny, MQ-9 Reaper. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa przy Białym Domu, John Kirby, zapowiedział działania mające na celu "ochronę interesów USA", jeśli chodzi o strąconego drona.

04:56 Żołnierz broniący Bachmutu w rozmowie z CNN: To jest piekło na ziemi

Roman Trochymiec, ukraiński żołnierz, który służył w rejonie Bachmutu, miasta, o które od miesięcy toczą się zacięte walki, w rozmowie z CNN mówi, że to, co dzieje się na froncie wschodnim to "piekło na ziemi, którego nie da się opisać w kilku słowach".



04:29 Zełenski: Zjednoczyliśmy świat wokół sprawy naszego zwycięstwa

- Siła Ukraińców i (ukraińskiego) państwa jako całości, opiera się na fakcie, że Ukraińcy stali się wojownikami w tym kluczowym czasie - (...) walczą, nie chcą czegoś, co nie należy do nich, robią wszystko, aby odzyskać to co ich - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - Wygramy tę wojnę. Robimy wszystko, aby to zrobić. Wspieramy się nawzajem. Umacniamy państwo. Jednoczymy świat dla sprawy naszego zwycięstwa, na które składają się działania wszystkich tych, walczących za Ukrainę, walczących za nasz kraj i swoich towarzyszy broni, tych, którzy robią wszystko, aby nie pozwolić wrogowi zabrać ani naszej ziemi, ani naszej chwały - dodał.



04:27 Późnym wieczorem Rosjanie ostrzelali Kurachowe, miasto w obwodzie donieckim

Gubernator obwodu donieckiego, Pawło Kyryłenko poinformował, że w wyniku ostrzału nikt nie ucierpiał, ale uszkodzone zostały budynki mieszkalne i podstacja elektryczna. W wyniku uszkodzeń część mieszkańców została pozbawiona prądu.



04:21 Urzędnik władz okupacyjnych obwodu chersońskiego podejrzany o udział w deportacji dzieci do Rosji

Ukraińska SBU poinformowała przedstawiciela władz okupacyjnych obwodu chersońskiego, pełniącego rolę ministra transportu w okupacyjnej administracji, o tym, że jest on podejrzanym w śledztwie dotyczącym deportacji ukraińskich dzieci do Rosji z tymczasowo okupowanych części obwodu. Podejrzany jest obywatelem Rosji, który w maju otrzymał stanowisko w okupowanym obwodzie chersońskim, gdzie odpowiadał za reorganizację lokalnego transportu, tak by spełniał on potrzeby wojsk okupacyjnych. Mężczyzna miał też organizować wywózki ukraińskich dzieci do Rosji pod pozorem obozów dla dzieci. Podejrzany przebywa obecnie w okupowanym Skadowsku.



