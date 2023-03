Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 385 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski mówi, że Ukraina wygra wojnę, bo "Ukraińcy walczą o to, co należy do nich".

Prezes Ruchu Narodowego był pytany, czy "grozi nam ukrainizacja Polski". - Na pewno grozi nam to, że mamy do czynienia z dużą imigracją, która się słabo asymiluje - odparł. - Masowy napływ to zawsze jest problem - nie tyle ukrainizacji, co gettoizacji danej społeczności - dodał Robert Winnicki.

Reklama

"Tanie ukraińskie zboże eliminuje polskich rolników z rynku"

- Wczoraj miałem zespół parlamentarny, gdzie zjechało się kilkudziesięciu transportowców ze wschodniej Polscy i oni mówią mi o innym problemie. Polska liberalizując rynek w ramach całej Unii Europejskiej, naciskając na to UE, prowadzi do tego, że ukraiński transport zaczyna wypierać polski, bo na innych zasadach działa i nie musi spełniać tych samych norm - powiedział poseł Konfederacji.

Robert Winnicki mówił, że w poniedziałek był w Medyce. - Rolnicy protestują, bo tanie ukraińskie zboże niskiej jakości, bez żadnej kontroli, w dowolnych ilościach, nad którymi państwo polskie nie panuje w tej chwili eliminuje polskich rolników z rynku - stwierdził.

Reklama

"To nie jest nasza wojna"

Pytany, czy podpisałby się pod odnoszącymi się do wojny Rosji z Ukrainą słowami "to nie nasza wojna" Robert Winnicki odparł: - To nie jest nasza wojna, to jest wojna, od wyniku której zależy, jak polski system bezpieczeństwa będzie wyglądał w przyszłości.

Prezes Ruchu Narodowego dodał, że w wojnie Rosji z Ukrainą Polska ma własne interesy. - Tym interesem jest to, żeby Rosja tę wojnę przegrała - powiedział.

- Powinniśmy tak wspierać Ukrainę, żeby nie osłabiać własnych zdolności obronnych - podkreślił. Dopytywany, jak to zrobić Winnicki odparł, że poprzez naciskanie na to, "żeby inni dawali - ci, którzy nie są położeni przy granicy z Rosją". - Proszę pomyśleć: co będzie, jeśli front się załamie? - dodał.

"Polska jest gorzej uzbrojona niż rok temu"

- Jeśli mówimy o pomocy, to mówmy o pomaganiu, a nie mówmy o rozbrajaniu kraju. To są dwie różne rzeczy - mówił poseł Konfederacji.

- W tej chwili Polska jest gorzej uzbrojona niż była rok temu - zaznaczył. Winnicki dodał, że "pierwszym obowiązkiem państwa polskiego jest zapewnić bezpieczeństwo Polsce, niezależnie od tego, jak potoczy się wojna na Ukrainie".

Reklama

Zdaniem Winnickiego, sytuacja Ukrainy będzie zależeć od poziomu zaangażowania USA, bo jedynie Stany Zjednoczone - przekonywał poseł - mają "odpowiedni potencjał wojskowy, żeby podtrzymać wojskowo Ukrainę w oporze".

Czy Polska powinna wysyłać broń Ukrainie? - Polska powinna organizować międzynarodową pomoc dla Ukrainy tak, żeby to państwo nie przegrało w konfrontacji z Rosją - odpowiedział Winnicki. Dopytywany stwierdził, że Polska "nie powinna się rozbrajać". - A jaki jest poziom zastępowalności tej broni to coś, co z chęcią bym usłyszał, bo do tej pory od rządzących tego nie usłyszeliśmy - powiedział Robert Winnicki. Dodał, że w pomocy dla Ukrainy "odgrywamy bardzo istotną rolę, ale nie możemy się rozbrajać".