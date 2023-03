Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 385 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski mówi, że Ukraina wygra wojnę, bo "Ukraińcy walczą o to, co należy do nich".

Analizę dokumentu opublikowali dziennikarze Süddeutsche Zeitung, WDR, NDR, Yahoo News, Delfi Eesti, Dossier Center, Expressen, Independent, Frontstory, Belarusian Investigative Center i VSquare.

Rosyjska strategia w Mołdawii koncentruje się na przeciwdziałaniu próbom czynników zewnętrznych - przede wszystkim USA, Unii Europejskiej, Republiki Turcji i Ukrainy - "ingerowania w wewnętrzne sprawy Republiki Mołdawii, wzmacniania wpływów NATO i osłabiania pozycji Federacji Rosyjskiej".

Planuje się, że Moskwa w ciągu najbliższych lat zmusi Kiszyniów do przystąpienia do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Te działania mają również na celu "zneutralizowanie" wszelkich działań mołdawskiego rządu przeciwko rosyjskiej obecności wojskowej w Naddniestrzu.

Dokument ma podobną strukturę do raportu "Strategiczne cele Federacji Rosyjskiej na Białorusi", który dziennikarze opublikowali w lutym. Zawiera trzy części opisujące konkretne cele w sektorach: politycznym, humanitarnym oraz handlowo-gospodarczym w krótkim, średnim i długim okresie. Dokument ma na celu stworzenie "stabilnych prorosyjskich grup wpływu w ramach mołdawskich elit politycznych i gospodarczych".

Wśród metod oddziaływania na Kiszyniów Kreml wymienia finansowanie prokremlowskich polityków w Mołdawii oraz utrzymywanie zależności republiki od rosyjskiego importu. Na sprzeczne z interesami Kremla decyzje kierownictwa tego kraju Moskwa zamierza reagować odcięciem lub zmniejszeniem dostaw gazu.

- Będę bardzo szczęśliwy, jeśli ludzie w Mołdawii zobaczą ten dokument. Zgodnie z nim Kreml chce w krótkim okresie utrzymać wielkość dostaw gazu do Mołdawii. (...) Ale oni stale grożą nam całkowitym zaprzestaniem importu gazu z Rosji. Co miesiąc mamy problem, że mówią: "Odetniemy was" - powiedział Sergiu Diaconu, szef sztabu kancelarii premiera Mołdawii.

Rosja zamierzała rozpowszechniać swoje stanowisko wśród mieszkańców republiki za pośrednictwem telewizji i organizacji "obywatelskich". Nie udało się jednak stworzyć w kraju prokremlowskich mediów: w ubiegłym roku władze Mołdawii zamknęły sześć rosyjskich kanałów telewizyjnych.

Dokument w sprawie Mołdawii "nie jest tak dosadny jak to, co widzimy ze strony rosyjskiej na Ukrainie czy nawet na Białorusi, ale skutecznie odmawia Mołdawii suwerenności państwowej, integralności terytorialnej i prawa do wyboru swojej przyszłości" - skomentował dokument David Kramer, asystent sekretarza stanu USA ds. demokracji, praw człowieka i pracy.

Premier Mołdawii Dorin Recean potwierdził, że treść dokumentu odpowiada temu, co on i wielu członków jego rządu wie od dawna. Według niego Rosja od dawna próbuje przekonać wszystkich, "że Mołdawia nie ma suwerenności w zakresie swojej polityki zagranicznej".